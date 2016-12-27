Россия уступила Канаде на старте молодежного ЧМ

Российские хоккеисты впервые с 2011 года начали выступление на молодежном чемпионате мира с поражения.

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Матч Канада — Россия завершен, уступаем 5:3, к сожалению. Вторая игра на МЧМ — уже 28 декабря в 00:00, против Латвии. — Хоккей России (@russiahockey) 27 декабря 2016 г.

В стартовом матче группы B россияне проиграли принципиальному сопернику — команде Канады. Наши хоккеисты уступили со счетом 3:5.В составе россиян отличились Михаил Сергачёв (10-я минута), Кирилл Капризов (46) и Егор Рыков (51). У канадцев забили Тайсон Йост (4), Дилан Стром (34, 50), Николя Руа (38) и Мэтт Барзал (44).Последний раз российская «молодежка» не смогла победить в стартовом матче ЧМ в 2011 году на турнире в Баффало, уступив канадцам 3:6. В итоге россияне стали чемпионами, в финале обыграв сборную кленовых листьев со счетом 5:3. Титул 2011 года является последним в истории молодежной сборной России.Следующий матч на ЧМ для игроков не старше 20 лет команда Брагина проведет 29 декабря со сборной Латвии.