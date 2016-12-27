Возвращение Мухтара — 2
Возвращение Мухтара — 2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.12, 08:57

Россия уступила Канаде на старте молодежного ЧМ

комментировать
Россия уступила Канаде на старте молодежного ЧМ

Россия уступила Канаде на старте молодежного ЧМ

Россия уступила Канаде на старте молодежного ЧМ
  • Фото: @russiahockey /twitter.com

    • Российские хоккеисты впервые с 2011 года начали выступление на молодежном чемпионате мира с поражения.

    В стартовом матче группы B россияне проиграли принципиальному сопернику — команде Канады. Наши хоккеисты уступили со счетом 3:5.

    В составе россиян отличились Михаил Сергачёв (10-я минута), Кирилл Капризов (46) и Егор Рыков (51). У канадцев забили Тайсон Йост (4), Дилан Стром (34, 50), Николя Руа (38) и Мэтт Барзал (44).


    Последний раз российская «молодежка» не смогла победить в стартовом матче ЧМ в 2011 году на турнире в Баффало, уступив канадцам 3:6. В итоге россияне стали чемпионами, в финале обыграв сборную кленовых листьев со счетом 5:3. Титул 2011 года является последним в истории молодежной сборной России.

    Следующий матч на ЧМ для игроков не старше 20 лет команда Брагина проведет 29 декабря со сборной Латвии.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru