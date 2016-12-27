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  • 27.12, 08:58
Полицейские не могут найти ранившего пятерых человек стрелка. Москва, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Полицейские не могут найти ранившего пятерых человек стрелка

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Полицейские не могут найти ранившего пятерых человек стрелка

Полицейские не могут найти ранившего пятерых человек стрелка

    Стрельба на западе Москвы: сотрудники полиции и Росгвардии проверяют все квартиры и помещения жилого дома, в котором укрылся преступник.

    В квартире, где мог укрыться стрелок, взломали дверь, но преступника там не оказалось. Теперь сотрудники полиции и бойцы СОБРа Росгвардии проводят поквартирную проверку. Осматриваются подвал и технический этаж здания.

    Предположительно, стрелявший может быть местным жителем. Данных о том, что преступник до сих пор вооружен ружьем, из которого стрелял по людям, пока нет, передает ТАСС.

    Напомним, ранее у дома 22 по Ельнинской улице при попытке задержания подозреваемого произошла стрельба. Мужчина ранил из дробовика троих полицейских, а затем укрылся в одной из квартир девятиэтажки. Также он обстрелял двоих коммунальщиков, вызванных для вскрытия двери, оба получили ранения.

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