Полицейские не могут найти ранившего пятерых человек стрелка

Стрельба на западе Москвы: сотрудники полиции и Росгвардии проверяют все квартиры и помещения жилого дома, в котором укрылся преступник.
Предположительно, стрелявший может быть местным жителем. Данных о том, что преступник до сих пор вооружен ружьем, из которого стрелял по людям, пока нет, передает ТАСС.
Напомним, ранее у дома 22 по Ельнинской улице при попытке задержания подозреваемого произошла стрельба. Мужчина ранил из дробовика троих полицейских, а затем укрылся в одной из квартир девятиэтажки. Также он обстрелял двоих коммунальщиков, вызванных для вскрытия двери, оба получили ранения.
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