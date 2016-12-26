Российские инженеры нашли оригинальный способ борьбы с космическим мусором

В России началась разработка проекта космического уборщика, который сможет «сдувать» космический мусор с орбиты Земли.Известия», разработкой проекта занимается Центральный научно-исследовательский институт машиностроения — головная научная организация «Роскосмоса».
По замыслу специалистов, орбитальный «мусорщик» сможет сдувать отработавшие аппараты с орбиты направленной ионной струей. По словам генерального директора ЦНИИмаш Олега Горшкова, «замысел оригинален».
Олег Горшков: «Аппарат снабжается ионными двигателями с противоположных сторон. Спутник приближается к отработавшему космическому аппарату и включает двигатели на равную мощность с противоположных сторон. За счет этого он остается на месте и струей одного из двигателей меняет параметры орбиты неработающего объекта. Тот постепенно теряет скорость и сходит с орбиты. Сколько нужно „дуть“ ионной струей, зависит от мощности двигателя. Оценки показывают, что при мощности двигателя около 5 кВт время увода спутника-мишени займет до 15 суток в зависимости от массы и габаритов».
Эксперты отмечают, что острота проблемы космического мусора рано или поздно заставит принять меры по ее решению на международном уровне.
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