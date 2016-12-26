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  • 26.12, 21:46

Российские инженеры нашли оригинальный способ борьбы с космическим мусором

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Российские инженеры нашли оригинальный способ борьбы с космическим мусором

Российские инженеры нашли оригинальный способ борьбы с космическим мусором

В России началась разработка проекта космического уборщика, который сможет «сдувать» космический мусор с орбиты Земли.

По информации газеты «Известия», разработкой проекта занимается Центральный научно-исследовательский институт машиностроения — головная научная организация «Роскосмоса».

По замыслу специалистов, орбитальный «мусорщик» сможет сдувать отработавшие аппараты с орбиты направленной ионной струей. По словам генерального директора ЦНИИмаш Олега Горшкова, «замысел оригинален».

Олег Горшков: «Аппарат снабжается ионными двигателями с противоположных сторон. Спутник приближается к отработавшему космическому аппарату и включает двигатели на равную мощность с противоположных сторон. За счет этого он остается на месте и струей одного из двигателей меняет параметры орбиты неработающего объекта. Тот постепенно теряет скорость и сходит с орбиты. Сколько нужно „дуть“ ионной струей, зависит от мощности двигателя. Оценки показывают, что при мощности двигателя около 5 кВт время увода спутника-мишени займет до 15 суток в зависимости от массы и габаритов».

Эксперты отмечают, что острота проблемы космического мусора рано или поздно заставит принять меры по ее решению на международном уровне.

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