Эксперты выяснили, в каких городах россияне будут отдыхать в новогодние праздники

Россияне на новогодние праздники предпочитают горнолыжные и экскурсионные туры в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге , Великом Устюге, Казани и Калининграде.

Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).: «Краснодарский край, Великий Устюг, Москва и Санкт-Петербург, Казань и Калининград, города Золотого кольца — вот основные направления на внутреннем рынке, куда, по данным туроператоров, отправятся россияне на новогодние праздники».Самым востребованным форматом отдыха для россиян на предстоящие новогодние даты стали горнолыжные туры. По данным туроператоров, туристы выбрали для активного отдыха склоны Красной поляны, а также Домбай, Шерегеш и Приэльбрусье.Также в новогодние праздники популярностью пользуются экскурсионные туры по России: это и туры в Великий Устюг, и поездки по Золотому кольцу, и туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Калининград.По словам генерального директора одной из туристических компаний, если в прошлом году в топ-5 направлений по экскурсионным турам входила Карелия, то в этом году в пятерку лучших за счет более доступных железнодорожных билетов вошла Казань. При этом спрос на туры в Великий Устюг в этом году вырос почти вдвое.В АТОР уточнили, что популярностью у россиян в период зимних каникул пользуется и отдых с лечением на курортах Краснодарского края, Ставрополья и Крыма. Также востребованы подмосковные базы отдыха, санатории и пансионаты Центральной России.