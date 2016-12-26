Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.12, 18:03
В школы Череповца завезли учебники, пропагандирующие гомосексуализм. Вологодская область, гомосексуализм/ЛГБТ, скандалы, учебники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В школы Череповца завезли учебники, пропагандирующие гомосексуализм

3 комментария
В школы Череповца завезли учебники, пропагандирующие гомосексуализм

В школы Череповца завезли учебники, пропагандирующие гомосексуализм

В школы Череповца завезли учебники, пропагандирующие гомосексуализм

    Скандал международного масштаба разгорелся в Череповце. Директор местного лицея, внимательно вчитавшись в текст учебника по польскому языку, обнаружил на страницах пропаганду нетрадиционных ценностей. Провокационная книга об однополой любви лишь чудом не попала в детские руки.

    Педагоги провели собственное расследование и неожиданно выяснили, что якобы к распространению подобной литературы в нашей стране причастны высокопоставленные иностранцы.

    Дмитрий Кузьмин, директор лицея: «Открыл — вроде темы безобидные… И потом вдруг гомосексуализм».

    В этом лицее вместе с английским, немецким и французским языками решили преподавать и польский. С учебниками пообещали помочь в консульстве Польши, выслали литературу. Теперь Дмитрий Кузьмин хватается за голову и обсуждает эти пособия на экстренном педсовете.

    Практически в каждом абзаце книги содержатся неоднозначные умозаключения автора. Можно даже не вчитываться, достаточно открыть страницу с содержанием. И закрутилось настоящее расследование. Учителя решили вывести на чистую воду тех, кто пытался устроить подмену ценностей.

    Углубившись в предмет, педагоги заподозрили, что стоять за нетрадиционной пропагандой может в том числе и некая общественная организация «Полония» — сообщество поляков и людей с польскими корнями, которые живут в России.

    Подробности — в видеоматериале.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru