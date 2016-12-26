В школы Череповца завезли учебники, пропагандирующие гомосексуализм

Скандал международного масштаба разгорелся в Череповце. Директор местного лицея, внимательно вчитавшись в текст учебника по польскому языку, обнаружил на страницах пропаганду нетрадиционных ценностей. Провокационная книга об однополой любви лишь чудом не попала в детские руки.

Педагоги провели собственное расследование и неожиданно выяснили, что якобы к распространению подобной литературы в нашей стране причастны высокопоставленные иностранцы., директор лицея: «Открыл — вроде темы безобидные… И потом вдруг гомосексуализм».В этом лицее вместе с английским, немецким и французским языками решили преподавать и польский. С учебниками пообещали помочь в консульстве Польши, выслали литературу. Теперь Дмитрий Кузьмин хватается за голову и обсуждает эти пособия на экстренном педсовете.Практически в каждом абзаце книги содержатся неоднозначные умозаключения автора. Можно даже не вчитываться, достаточно открыть страницу с содержанием. И закрутилось настоящее расследование. Учителя решили вывести на чистую воду тех, кто пытался устроить подмену ценностей.Углубившись в предмет, педагоги заподозрили, что стоять за нетрадиционной пропагандой может в том числе и некая общественная организация «Полония» — сообщество поляков и людей с польскими корнями, которые живут в России.Подробности — в видеоматериале.