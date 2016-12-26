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  • 26.12, 08:46

В Астрахани выясняют судьбу крокодила из горящего кинотеатра

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В Астрахани выясняют судьбу крокодила из горящего кинотеатра

В Астрахани выясняют судьбу крокодила из горящего кинотеатра

В Астрахани выясняют судьбу крокодила из горящего кинотеатра
  • Фото: Александр Бобровский

    • В Астрахани тушат пожар в здании кинотеатра «Октябрь». В знаменитом зимнем саду, по некоторым данным, могут находиться обитавшие там животные.

    Елена Лысенко, Минкульт Астраханской области: «Большая часть животных и птиц были вывезены из зимнего сада кинотеатра „Октябрь“ перед началом капитального ремонта. Но там действительно может находится крокодил, а также некоторые другие животные. Пока точно не могу подтвердить эту информацию».

    В региональном ГУ МЧС ТАСС сообщили, что судьба крокодила до сих пор остается неизвестной. Там пояснили,что зимний сад находится на первом этаже здания, а пожар охватил второй и третий этажи. При этом в здании сильное задымление, рушатся кровля и стеклянные перекрытия зимнего сада.

    Пожар в здании кинотеатра начался поздно ночью. В здании идет масштабная реконструкция, «Октябрь» — единственный в России кинотеатр с зимним садом — должен был открыться в 2017 году в рамках празднования 300-летия Астраханской губернии.

    Рядом с горящим зданием находится здание областной думы. Пожарные обливают его водой, чтобы не допустить распространения огня.

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