Россиянки составили черный список новогодних подарков

Российские женщины назвали самые нежелательные новогодние подарки. Черный список возглавили шампунь, мыло и крем — такими подарками будут недовольны 18% опрошенных.
На дне антирейтинга расположились деньги, книги, гаджеты, нижнее белье. Самые нераздражающие подарки — экзотическая еда, одежда или сувениры.
Получив ненужный подарок, большинство дам постараются его передарить (45%), 43% предпочтут забросить его на антресоли и благополучно забыть, а 12% выбросят бесполезный презент или отдадут. И только меньше 1% респонденток попробуют вернуть его дарителю, пишет Planet Today.
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