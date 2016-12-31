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  • 31.12, 23:36

Россиянки составили черный список новогодних подарков

2 комментария

Россиянки составили черный список новогодних подарков

Россиянки составили черный список новогодних подарков

Российские женщины назвали самые нежелательные новогодние подарки. Черный список возглавили шампунь, мыло и крем — такими подарками будут недовольны 18% опрошенных.

На втором месте оказались автоаксессуары (13%), а тройку замкнула кухонная утварь, включая сковородки и посуду (10%). 9% не обрадуются подарку в виде алкоголя, и по 7% — ювелирным изделиям и духам.

На дне антирейтинга расположились деньги, книги, гаджеты, нижнее белье. Самые нераздражающие подарки — экзотическая еда, одежда или сувениры.

Получив ненужный подарок, большинство дам постараются его передарить (45%), 43% предпочтут забросить его на антресоли и благополучно забыть, а 12% выбросят бесполезный презент или отдадут. И только меньше 1% респонденток попробуют вернуть его дарителю, пишет Planet Today.

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