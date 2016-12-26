Трамп на посту президента отменит до 70% указов Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность отменит до 70% указов действующего главы государства Барака Обамы. Об этом заявил член переходной команды Трампа, бывший спикер палаты представителей республиканец Ньют Гингрич.
Для этого потребуется «небольшое юридическое оформление и умные юристы», отметил Гингрич. При этом он назвал последние действия Обамы на посту президента «отчаянным исступлением», сравнив его наследие с «куклой, из которой выпустили воздух, и она все сжимается и сжимается», передает РИА Новости.
Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании постоянно обещал отменить многие решения Обамы, в частности «отменить и заменить» реформу здравоохранения, отменить ограничения на добычу углеводородов и другие.
Инаугурация Трампа состоится 20 января. В Белом доме недавно напомнили миллиардеру, вовсю высказывающемуся по актуальным вопросам мировой и внутренней политики, что пока еще президентом является Обама.
Комментарии