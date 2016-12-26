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  • 26.12, 08:46

Трамп на посту президента отменит до 70% указов Обамы

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Трамп на посту президента отменит до 70% указов Обамы

Трамп на посту президента отменит до 70% указов Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность отменит до 70% указов действующего главы государства Барака Обамы. Об этом заявил член переходной команды Трампа, бывший спикер палаты представителей республиканец Ньют Гингрич.

Ньют Гингрич: «Около 60 или 70% указов — почти все будут аннулированы Трампом».

Для этого потребуется «небольшое юридическое оформление и умные юристы», отметил Гингрич. При этом он назвал последние действия Обамы на посту президента «отчаянным исступлением», сравнив его наследие с «куклой, из которой выпустили воздух, и она все сжимается и сжимается», передает РИА Новости.

Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании постоянно обещал отменить многие решения Обамы, в частности «отменить и заменить» реформу здравоохранения, отменить ограничения на добычу углеводородов и другие.

Инаугурация Трампа состоится 20 января. В Белом доме недавно напомнили миллиардеру, вовсю высказывающемуся по актуальным вопросам мировой и внутренней политики, что пока еще президентом является Обама.

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