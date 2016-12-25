Главные открытия 2016 года в области медицины по версии «Чуда техники»

Программа «Чудо техники», подводя
научно-технологические итоги 2016 года, вспомнила, что же интересного узнала о здоровье наука в уходящем году.
Сверхспособности, судя по всему, скоро появятся у человека благодаря новым открытиям генетиков. Американка Элизабет Пэрриш — глава небольшой биотехнологической компании — решила стать «первой в истории нестареющей женщиной». Ей ввели гены, которые должны замедлить старение.
А в Японии начали тестировать на группе добровольцев препарат, который потенциально может стать давно желанным лекарством от старости. Вещество под названием никотинамидмононуклеотид в опытах на мышах показало очень высокую эффективность — оно тормозило процессы старения, как сообщается, на 70%, нормализуя обмен веществ, зрение и работу мышц.
Искусственная жизнь
А еще одним из главных прорывов в биологии стало создание первого в истории искусственного живого организма — эту фантастически дерзкую и сложную работу проделала команда американских ученых под руководством знаменитого генетика Крейга Вентера. Они, пользуясь новейшими знаниями о генах и технологиями манипулирования ими, сконструировали в пробирке не существующую в природе бактерию с кодовым именем syn3.0.
Нановрачи
Крошечные роботы, которые путешествуют по вашим кровеносным сосудам, доставляя лекарство точно в нужные органы, прочищая забитые артерии или даже делая операции, — это не научная фантастика, а реальный предмет работы многих групп ученых в разных странах. Биофизики из Дрексельского университета в США недавно отчитались о важном шаге вперед в этом направлении. Они научились двигать, соединять и разъединять при помощи магнитного поля цепочки из особых микрочастиц. Они еще не умеют выделять лекарство и выполнять прочие полезные функции, но прогресс налицо.
Когда еда — яд
Почему переедающие люди часто не могут остановиться? Что блокирует естественный механизм наступления сытости? Физиологи из Стэнфорда в США нашли новое молекулярное объяснение. Оказывается, лишние калории нарушают синтез в тонком кишечнике вещества под названием урогуанилин, также известного как «гормон сытости». В итоге мозг просто не получает сигналов о том, что пора прекратить есть. Благодаря открытию можно ожидать создания новых препаратов, помогающих против ожирения.
Искусственная поджелудочная железа
Важное событие в 2016 году произошло для больных сахарным диабетом первого типа. Официальный сертификат весьма придирчивого американского Минздрава наконец-то получило устройство, известное как искусственная поджелудочная железа. Оно каждые 5 минут измеряет уровень глюкозы в крови и автоматически делает через катетер инъекции инсулина в нужной дозе. Тесты на более чем сотне пациентов в течение трех месяцев показали, что работает это эффективно и безопасно.
Храпу — бой
А еще лучшие умы человечества продолжают бороться с проблемой, отравляющей сон многим семьям. Речь идет о храпе. Компания из Калифорнии выпустила надеваемое на нос устройство, которое заглушает сам этот неприятный звук, создавая акустические колебания в противофазе.
Есть и отечественные и не столь экзотические новинки на эту тему. Врач-сомнолог из Краснодара Борис Гауфман создал прибор, который начинает вибрировать на теле пациента, если он ложится в то положение, в котором чаще всего храпит.
Новый вкус
Палитра вкусов у человека вовсе не ограничивается сладким, кислым, соленым и горьким, как считалось еще недавно. За последние годы ученые открыли сначала вкус мясного — «умами», а потом вкус жирного — «олеогустус». И вот теперь — новая краска. Исследователи из университета штата Орегон обнаружили отдельное вкусовое ощущение, связанное с крахмалом. Его можно описать как вкус риса или макарон. Сейчас ученые пытаются найти на языке рецепторы, которые отвечают за этот вкус. Открытие, несомненно, поможет пищевой индустрии точнее разрабатывать рецептуры, что сделает нашу повседневную еду аппетитнее.
Лучше остудить
Большое исследование, посвященное опасности употребления горячих напитков, в 2016 году опубликовали в авторитетном журнале Lancet. Ученые обобщили данные около тысячи работ на эту тему и пришли к выводу: напитки горячее 65 градусов определенно повышают риск развития рака пищевода. При этом стандартная температура подачи чая или кофе в ресторанах, например, гораздо выше — 82–85 градусов. Исследователи считают опасность такой большой, что даже включили горячие напитки в список канцерогенов наряду с жареными продуктами и переработанным мясом.
Больше медицинских открытий — в видеоматериале «Чуда техники».
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