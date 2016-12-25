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  • 25.12, 19:58
Главные разочарования 2016 года по версии «Чуда техники». гаджеты, изобретения, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Главные разочарования 2016 года по версии «Чуда техники»

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Главные разочарования 2016 года по версии «Чуда техники»

Главные разочарования 2016 года по версии «Чуда техники»

Главные разочарования 2016 года по версии «Чуда техники»

    Главным разочарованием года и для программы «Чудо техники», и для всей электронной индустрии стала история с возгоранием батарей супермодного и одного из лучших по характеристикам смартфона Samsung Galaxy Note 7.

    Это разочарование глобальное, а были у программы «Чудо техники» свои собственные, которые обнаружились в ходе тестов, например, в рубрике «Чудо-товары», где авторы передачи проверяют устройства с громкими рекламными обещаниями.

    Например, это экономайзер топлива — одно из самых сомнительных устройств за последнее время. Тесты показали, что это устройство больше похоже на лохотрон. Тестовые машины на одном и том же количестве бензина проехали одинаковое расстояние, а авто с экономайзером даже несколько отстало.

    Еще одно разочарование — устройство для плетения косичек. Мастеру оно, кстати, понравилось: если плести не себе, а кому-то другому, то можно и наловчиться. Но в целом, конечно, это не чудо — обещали ведь самоплетение, а ничего похожего даже близко нет.

    Разочаровал испытателей и карандаш, который должен был вернуть первоначальный вид потемневшим межплиточным швам в ванной. Как выяснилось, хватает карандаша совсем ненамного, а испытания в специальной лаборатории показали, что сама краска, которую наносит этот карандаш, отличается крайней нестойкостью.

    Провалил тест и силиконовый корсет, который якобы помогает постройнеть. Испытательницы разных форм и габаритов ничего такого не почувствовали, а врачи предупредили: сдавливание внутренних органов полезным быть не может.

    Еще больше разочаровавших «Чудо техники» гаджетов — в видеоматериале.

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