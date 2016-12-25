Главные разочарования 2016 года по версии «Чуда техники»

Главным разочарованием года и для программы «Чудо техники», и для всей электронной индустрии стала история с возгоранием батарей супермодного и одного из лучших по характеристикам смартфона Samsung Galaxy Note 7.
Например, это экономайзер топлива — одно из самых сомнительных устройств за последнее время. Тесты показали, что это устройство больше похоже на лохотрон. Тестовые машины на одном и том же количестве бензина проехали одинаковое расстояние, а авто с экономайзером даже несколько отстало.
Еще одно разочарование — устройство для плетения косичек. Мастеру оно, кстати, понравилось: если плести не себе, а кому-то другому, то можно и наловчиться. Но в целом, конечно, это не чудо — обещали ведь самоплетение, а ничего похожего даже близко нет.
Разочаровал испытателей и карандаш, который должен был вернуть первоначальный вид потемневшим межплиточным швам в ванной. Как выяснилось, хватает карандаша совсем ненамного, а испытания в специальной лаборатории показали, что сама краска, которую наносит этот карандаш, отличается крайней нестойкостью.
Провалил тест и силиконовый корсет, который якобы помогает постройнеть. Испытательницы разных форм и габаритов ничего такого не почувствовали, а врачи предупредили: сдавливание внутренних органов полезным быть не может.
Еще больше разочаровавших «Чудо техники» гаджетов — в видеоматериале.
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