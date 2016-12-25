Полине из Курска нужна помощь в борьбе с серьезным заболеванием крови

Заболевание крови, которое нашли у 18-летней Полины из Курска полгода назад, перед выпускным балом, перечеркнуло все ее планы. Но девушка нашла в себе силы бороться с болезнью. Сейчас, чтобы окончательно выздороветь, ей нужна дорогая операция.

Еще несколько месяцев назад Полина Асеева заканчивала школу в родном Курске, как и многие ее ровесники, переживала, как сдаст ЕГЭ, что надеть на выпускной бал, мечтала поступить в медицинский университет. Но за месяц до выпускных экзаменов у девочки внезапно проявилось страшное заболевание крови — апластическая анемия.Полина три недели провела в реанимации в тяжелом состоянии. Сейчас все ее жизненное пространство ограничено больничным отделением. Здесь сдала экзамены. Здесь ее навещает любимый, который ради нее переехал в Москву. Теперь у девочки очень простые мечты.Мама Полины — школьный учитель. Признается: ей стоило немалых усилий, чтобы убедить единственную дочь принять суровый урок судьбы и во что бы то ни стало бороться за жизнь. Были моменты, когда у девочки опускались руки.Медики не знают, что стало причиной заболевания — оно не врожденное, но знают, как можно вылечить Полину: нужна трансплантация костного мозга. Подходящего донора нашли в Европе, он готов помочь девочке из России бесплатно, однако забор клеток и доставка их в Москву обойдутся в 1 миллион 700 тысяч рублей. Для мамы Полины, которая воспитывает дочь одна, сумма неподъемная.