Список пассажиров разбившегося в Черном море Ту-154
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Крушение Ту-154 Минобороны РФ
Ту-154
пропал с экранов радаров после вылета из Сочи
25.12.2016, 07:11
3
комментария
Ту-154
пропал с экранов радаров после вылета из Сочи
Самолет
Ту-154
пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из Сочи.
4582
авиационные катастрофы и происшествия
Сочи
Диспетчеры не могут установить связь с Ту-154, на борту которого находятся около 100 человек.
Об этом сообщает «
Интерфакс
».
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