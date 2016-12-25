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  • 25.12, 11:44

Ту-154 пропал с экранов радаров после вылета из Сочи

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Ту-154 пропал с экранов радаров после вылета из Сочи

<nobr>Ту-154</nobr> пропал с экранов радаров после вылета из Сочи

Самолет Ту-154 пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из Сочи.

Диспетчеры не могут установить связь с Ту-154, на борту которого находятся около 100 человек.

Об этом сообщает «Интерфакс».

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