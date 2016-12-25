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  • 25.12, 11:46

Советник Обамы назвал Китай большей угрозой для США, чем Россия

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Советник Обамы назвал Китай большей угрозой для США, чем Россия

Советник Обамы назвал Китай большей угрозой для США, чем Россия

Представитель Белого дома, первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс считает, что Китай составляет большую конкуренцию Америке, чем Россия.

По словам Родса, с геополитической точки зрения Россия представляет собой «непосредственную угрозу международному порядку и стабильности». А «Китай — это намного более могущественная страна и гораздо больше позиционируется как конкурент США». Такое заявление он сделал телеканалу Al Jazeera.

В начале декабря министр американских ВВС Дебора Ли Джеймс назвала Россию угрозой номер один для США. А замминистра обороны США Фрэнк Кендалл заявил, что если раньше политика США была направлена на угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, то теперь она больше сфокусирована на России, сообщает РИА Новости

Американские военные отмечают, что разработки РФ в сфере кибербезопасности, космоса, ядерного потенциала и противоракетной обороны в последние десятилетия потребуют внесения изменений в проект оборонного бюджета на 2018 год после инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января.

В Кремле не раз заявляли, что РФ ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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