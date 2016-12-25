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  • 25.12, 11:44

Поляки Львовской области потребовали экономической автономии для региона

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Поляки Львовской области потребовали экономической автономии для региона

Поляки Львовской области потребовали экономической автономии для региона

Польская община Львовской области выступила за экономическую интеграцию с Варшавой.

Форум польской общины Львовской области принял резолюцию, в которой содержится требование к киевским властям предоставить региону право на самостоятельное ведение экономической политики региона. По мнению участников форума, это поможет налаживанию экономических связей Львовской области с Варшавой.

По мнению председателя объединения поляков Львовской области Сергея Лукьяненко, регион отстает в экономическом развитии от польских земель на 50 лет, но «перспектива есть».

Депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Ян Жарин отметил, что Польша должна делать больше шагов навстречу своим соотечественникам в Восточной Галиции. По его словам, Львов всегда был верным полякам, и сегодня они существуют как народ в том числе и благодаря этому городу, передает ТАСС.

Ранее русины и венгерская община Закарпатья потребовали от Киева предоставить им права на автономию. Требования закарпатских венгров поддержали депутаты парламента Венгрии от ультраправой партии Движение «За лучшую Венгрию» («Йоббик»).

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