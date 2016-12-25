Поляки Львовской области потребовали экономической автономии для региона

Польская община Львовской области выступила за экономическую интеграцию с Варшавой.
По мнению председателя объединения поляков Львовской области Сергея Лукьяненко, регион отстает в экономическом развитии от польских земель на 50 лет, но «перспектива есть».
Депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Ян Жарин отметил, что Польша должна делать больше шагов навстречу своим соотечественникам в Восточной Галиции. По его словам, Львов всегда был верным полякам, и сегодня они существуют как народ в том числе и благодаря этому городу, передает ТАСС.
Ранее русины и венгерская община Закарпатья потребовали от Киева предоставить им права на автономию. Требования закарпатских венгров поддержали депутаты парламента Венгрии от ультраправой партии Движение «За лучшую Венгрию» («Йоббик»).
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