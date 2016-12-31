Психологи дали советы встречающим Новый год в одиночестве

Тем, кто будет встречать Новый год в одиночестве, советуют искать плюсы в этой ситуации.
Если такой отдых не по карману, можно встретить Новый год на главной площади города — там традиционно проходят различные увеселительные мероприятия. Там, кстати, можно найти компанию, с которой приятно будет провести время.
Еще один плюс: застолье на одну персону обойдется гораздо дешевле. А сторонники здорового образа жизни, которым не по вкусу праздничные возлияния и ночное бдение, могут лечь спать и встретить Новый год хорошо отдохнувшими, пишут «Аргументы недели».
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