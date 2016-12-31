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  • 31.12, 23:36

Психологи дали советы встречающим Новый год в одиночестве

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Психологи дали советы встречающим Новый год в одиночестве

Психологи дали советы встречающим Новый год в одиночестве

Психологи дали советы встречающим Новый год в одиночестве
  • Фото: @realgrumpycat /instagram.com

    • Тем, кто будет встречать Новый год в одиночестве, советуют искать плюсы в этой ситуации.

    Для начала нужно смириться с положением дел и попробовать превратить новогоднюю ночь в праздник хотя бы для себя одного. Например, можно купить туристическую путевку и отправиться в путешествие.

    Если такой отдых не по карману, можно встретить Новый год на главной площади города — там традиционно проходят различные увеселительные мероприятия. Там, кстати, можно найти компанию, с которой приятно будет провести время.

    Еще один плюс: застолье на одну персону обойдется гораздо дешевле. А сторонники здорового образа жизни, которым не по вкусу праздничные возлияния и ночное бдение, могут лечь спать и встретить Новый год хорошо отдохнувшими, пишут «Аргументы недели».

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