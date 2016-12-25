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  • 25.12, 11:44
Католики по всему миру отмечают Рождество. Рождество, католицизм, папа римский, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Католики по всему миру отмечают Рождество

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Католики по всему миру отмечают Рождество

Католики по всему миру отмечают Рождество

    В ночь на воскресенье католики и протестанты по всему миру празднуют Рождество Христово.

    Папа римский Франциск отслужил вечернюю рождественскую мессу в переполненном соборе Святого Петра в Ватикане. Фигурку Младенца Иисуса перенесли из базилики и поместили в ясли-вертеп на площади Святого Петра, сообщает ТАСС.

    Merry Christmas from the Vatican #pope #christmas

    Фото опубликовано Cody Butler (@cbutler00)


    Сегодня понтифик с центрального балкона собора Святого Петра обратится ко всем католикам планеты с традиционным рождественским посланием Urbi et Orbi (Граду и Миру).

    Главным местом торжеств в Москве по традиции становится кафедральный католический собор Непорочного Зачатия Божьей Матери. С полуночи до 05:00 здесь будет совершаться всенощное бдение, а затем — в течение всего дня — мессы на разных языках, передает «Интерфакс».

    Merry Christmas to all my Catholic friends 🙏🎆⛪️ #christmasnight at #catholicchurch with my friends 💫💫

    Видео опубликовано Tamara Bagdavadze (@tamarabagdavadze)

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