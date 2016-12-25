Католики по всему миру отмечают Рождество

В ночь на воскресенье католики и протестанты по всему миру празднуют Рождество Христово.ТАСС.
Сегодня понтифик с центрального балкона собора Святого Петра обратится ко всем католикам планеты с традиционным рождественским посланием Urbi et Orbi (Граду и Миру).
Главным местом торжеств в Москве по традиции становится кафедральный католический собор Непорочного Зачатия Божьей Матери. С полуночи до 05:00 здесь будет совершаться всенощное бдение, а затем — в течение всего дня — мессы на разных языках, передает «Интерфакс».
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