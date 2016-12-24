Приехавший на квадроцикле Дед Мороз зажег новогоднюю елку на Дворцовой площади Петербурга

Дед Мороз вместе со звездами НТВ колесит по стране в зеленом фургоне с тоннами подарков. Позади уже почти два десятка городов, и в каждом он старается исполнить самые заветные желания детей. Сегодня главного волшебника можно увидеть на улицах Петербурга.ощущение праздника пришло в город вместе с главным новогодним чародеем. На Дворцовой площади он зажег новогоднюю елку, а приехал туда не на санях, а на квадроцикле, передает корреспондент НТВ Николай Булкин.
Волшебник уже побывал с подарками в многодетных семьях. Там его задаривали подарками в ответ. Также Дед Мороз посетил несколько детских домов.
Подробности — в видеоматериале.
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