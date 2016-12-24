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  • 24.12, 21:30
Приехавший на квадроцикле Дед Мороз зажег новогоднюю елку на Дворцовой площади Петербурга. Дед Мороз, Новый год, Санкт-Петербург, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Приехавший на квадроцикле Дед Мороз зажег новогоднюю елку на Дворцовой площади Петербурга

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Приехавший на квадроцикле Дед Мороз зажег новогоднюю елку на Дворцовой площади Петербурга

Приехавший на квадроцикле Дед Мороз зажег новогоднюю елку на Дворцовой площади Петербурга

Приехавший на квадроцикле Дед Мороз зажег новогоднюю елку на Дворцовой площади Петербурга

    Дед Мороз вместе со звездами НТВ колесит по стране в зеленом фургоне с тоннами подарков. Позади уже почти два десятка городов, и в каждом он старается исполнить самые заветные желания детей. Сегодня главного волшебника можно увидеть на улицах Петербурга.

    Несмотря на то, что в Северной столице сегодня дождливо, ощущение праздника пришло в город вместе с главным новогодним чародеем. На Дворцовой площади он зажег новогоднюю елку, а приехал туда не на санях, а на квадроцикле, передает корреспондент НТВ Николай Булкин.

    Волшебник уже побывал с подарками в многодетных семьях. Там его задаривали подарками в ответ. Также Дед Мороз посетил несколько детских домов.

    Подробности — в видеоматериале.

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