Житель Подмосковья выбросил годовалого сына с восьмого этажа: мальчик погиб

Годовалый мальчик погиб в Московской области после того, как отец выбросил его с балкона восьмого этажа.

Как сообщает СУ СК по Московской области, инцидент произошел минувшей ночью в поселке Монино.: «В ночное время суток 25-летний житель Щёлковского района, находясь у себя в квартире в поселке Монино, взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона восьмого этажа, после чего вернулся в комнату. От полученных повреждений малолетний скончался».Мужчина уже задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. По данным СК, следователи планируют просить суд об аресте подозреваемого.