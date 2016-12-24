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  • 24.12, 19:58

Житель Подмосковья выбросил годовалого сына с восьмого этажа: мальчик погиб

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Житель Подмосковья выбросил годовалого сына с восьмого этажа: мальчик погиб

Житель Подмосковья выбросил годовалого сына с восьмого этажа: мальчик погиб

Годовалый мальчик погиб в Московской области после того, как отец выбросил его с балкона восьмого этажа.

Как сообщает СУ СК по Московской области, инцидент произошел минувшей ночью в поселке Монино.

Из сообщения СУ СК по Московской области: «В ночное время суток 25-летний житель Щёлковского района, находясь у себя в квартире в поселке Монино, взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона восьмого этажа, после чего вернулся в комнату. От полученных повреждений малолетний скончался».

Мужчина уже задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. По данным СК, следователи планируют просить суд об аресте подозреваемого.

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