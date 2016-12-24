UEFA составил сборную открытий Лиги чемпионов в 2016 году

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал символическую сборную игроков, неожиданно блеснувших в Лиге чемпионов в 2016 году.
По два футболиста представляют «Барселону» — защитники Серхи Роберто и Самюэль Умтити — и «Баварию» — полузащитники Йозуа Киммих и Ренату Саншеш.
В сборную также попали защитник «Бенфики» Виктор Линделёф, полузащитник «Монако» Тома Лемар и форвард «Порту» Андре Силва.
Главным открытием среди голкиперов признан вратарь ПСЖ Альфонс Ареоля, а тренером этой сборной выбран Зинедин Зидан, возглавляющий мадридский «Реал». Французский специалист стал единственным представителем клуба, выигравшего Лигу чемпионов сезона-2015/16.
💫 #UCL breakthrough team of 2016 💫— Champions League (@ChampionsLeague) December 24, 2016
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