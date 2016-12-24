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  • 24.12, 19:58
В Турции нашли странные обстоятельства в деле об убийстве посла Карлова. расследование, Турция, убийства и покушения, Эрдоган. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Турции нашли странные обстоятельства в деле об убийстве посла Карлова

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В Турции нашли странные обстоятельства в деле об убийстве посла Карлова

В Турции нашли странные обстоятельства в деле об убийстве посла Карлова

    Турецкие коммунисты из партии «Ватан» — да и не только они — задают много неудобных вопросов. Ответы на них можно было бы получить у самого террориста, если бы силовики взяли его живым.

    Генеральный секретарь коммунистической партии Осман Йилмаз рассказал, что убийца просто представился охранником господина Карлова, показал удостоверение и беспрепятственно вошел в галерею, где впоследствии произошла стрельба.

    Осман Йилмаз: «Полиция якобы застрелила его, так как боялась, что у него есть взрывчатка. Я считаю, полицейских надо допросить. Разумеется, такое заявление турецких силовиков звучит странно. На видео хорошо заметно, как Мевлют отпускает заложников на улицу».

    По мнению экс-министра культуры Турции Эрюгрюля Гюная, после летней попытки переворота из-за тотальных чисток силовые структуры лишились львиной доли профессионалов.

    Эрюгрюль Гюнай: «Турецкая полиция — огромная организация. В нее попадают не самые порядочные люди. Они уже проникли во все департаменты власти, не только в полицию. Мевлют, к примеру, как минимум трижды сопровождал Эрдогана в рабочих поездках».

    Словно подливая масла в огонь, в Сети появляется фотография, на которой президент Турции якобы незадолго до убийства российского дипломата награждает террориста почетным орденом. Если за несколько дней до покушения этот человек стоит перед президентом страны и принимает из его рук награду, очевидно, что в силовых ведомствах накопились непримиримые противоречия.

    Однако при ближайшем рассмотрении становится видно, что человек на фотографии и убийца российского посла — совершенно разные люди. А источник информации — новостной портал Иракского Курдистана, который никогда не питал любви к действующему главе Турецкой Республики.

    В любом случае российская следственная группа, которая сейчас работает в Анкаре, обещала установить все детали этой трагедии.

    Новые детали и свежие подробности расследования убийства российского посла в Турции смотрите завтра в 19:00 на НТВ и НТВ.Ru в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

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