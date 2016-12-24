МИД РФ: нас санкциями не взять

Новые американские санкции не повредят деятельности российских компаний и ухудшат имидж США в мире. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на официальном сайте ведомства.
При этом в российском ведомстве признались, что никакой другой политики от уходящей администрации Барака Обамы не ожидали.
МИД РФ: «Заодно эта администрация вредит собственной стране, чей имидж в результате столь безрассудной линии падает в глазах даже тех, кто далек от политики».
Ранее сообщалось, что министерство финансов США из-за ситуации в Сирии ввело против России новые санкции. Всего в список попали 18 человек и пять компаний (российских и сирийских). На этой же неделе американцы расширили список антироссийских санкций в связи с украинским кризисом.
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