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  • 24.12, 18:13

МИД РФ: нас санкциями не взять

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МИД РФ: нас санкциями не взять

МИД РФ: нас санкциями не взять

Новые американские санкции не повредят деятельности российских компаний и ухудшат имидж США в мире. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на официальном сайте ведомства.

МИД РФ: «Нас санкциями не взять. Российские компании, связанные с Крымом, предприятия аграрного, энергетического и оборонно-промышленного комплексов, „Темпбанк“, взаимодействующий с сирийскими партнерами, и другие структуры, на которых ополчилась уходящая американская администрация, продолжат нормальную работу».

При этом в российском ведомстве признались, что никакой другой политики от уходящей администрации Барака Обамы не ожидали.

МИД РФ: «Заодно эта администрация вредит собственной стране, чей имидж в результате столь безрассудной линии падает в глазах даже тех, кто далек от политики».

Ранее сообщалось, что министерство финансов США из-за ситуации в Сирии ввело против России новые санкции. Всего в список попали 18 человек и пять компаний (российских и сирийских). На этой же неделе американцы расширили список антироссийских санкций в связи с украинским кризисом.

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