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  • 24.12, 17:43

Кабмин распределил между 13 регионами 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

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Кабмин распределил между 13 регионами 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Кабмин распределил между 13 регионами 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии.

Согласно документу, в 2017 году между 13 регионами будет распределено 6,417 млрд рублей. Речь идет о республиках Коми и Якутия, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Архангельской, Магаданской, Московской, Мурманской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области и Ненецком и Чукотском автономных округах.

Региональные социальные доплаты к пенсии предназначены для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума.

Общая численность получателей доплат в 13 регионах составит около 410 тысяч человек. Размер доплат — от 2142 до 8537 рублей.

Еще одним распоряжением утверждено распределение между регионами субвенций в объеме 31,609 млрд рублей на обеспечение лекарственными и медицинскими препаратами отдельных категорий граждан.

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