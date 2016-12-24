Чтобы помнили: в Москве открыли памятную доску Леониду Филатову

В столице открыли памятную доску Леониду Филатову. Барельеф установили на доме, где жил известный актер, поэт и телеведущий. Сегодня исполняется 70 лет со дня его рождения.

Ровно 70 лет назад родился неповторимый актер, режиссер, поэт и писатель Леонид Филатов. Его называли секс-символом 80-х… Опубликовано НТВ 24 декабря 2016 г.

На церемонии собрались не только те, кто хорошо знал Филатова, но и юные актеры и поэты — поклонники его творчества.Всю свою сценическую жизнь Леонид Алексеевич посвятил Театру на Таганке. С начала 70-х много снимался в кино: в числе самых известных — роли в «Экипаже», «Забытой мелодии для флейты», «Грачах». Писать стихи и пародии Филатов начал еще в школе. Всем известна его сказка «Про Федота-стрельца, удалого молодца», цитаты из которой ушли в народ.Леонида Филатова не стало в 2003 году. До этого, будучи сам уже тяжело больным, он в течение 10 лет был автором и ведущим телепрограммы «Чтобы помнили», посвященной некогда известным, а потом забытым актерам советского кино.