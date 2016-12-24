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  • 24.12, 17:41
Чтобы помнили: в Москве открыли памятную доску Леониду Филатову. знаменитости, кино, Москва, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Чтобы помнили: в Москве открыли памятную доску Леониду Филатову

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Чтобы помнили: в Москве открыли памятную доску Леониду Филатову

Чтобы помнили: в Москве открыли памятную доску Леониду Филатову

Чтобы помнили: в Москве открыли памятную доску Леониду Филатову

    В столице открыли памятную доску Леониду Филатову. Барельеф установили на доме, где жил известный актер, поэт и телеведущий. Сегодня исполняется 70 лет со дня его рождения.

    На церемонии собрались не только те, кто хорошо знал Филатова, но и юные актеры и поэты — поклонники его творчества.

    Всю свою сценическую жизнь Леонид Алексеевич посвятил Театру на Таганке. С начала 70-х много снимался в кино: в числе самых известных — роли в «Экипаже», «Забытой мелодии для флейты», «Грачах». Писать стихи и пародии Филатов начал еще в школе. Всем известна его сказка «Про Федота-стрельца, удалого молодца», цитаты из которой ушли в народ.

    Леонида Филатова не стало в 2003 году. До этого, будучи сам уже тяжело больным, он в течение 10 лет был автором и ведущим телепрограммы «Чтобы помнили», посвященной некогда известным, а потом забытым актерам советского кино.

    Ровно 70 лет назад родился неповторимый актер, режиссер, поэт и писатель Леонид Филатов. Его называли секс-символом 80-х…

    Опубликовано НТВ 24 декабря 2016 г.

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