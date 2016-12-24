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  • 24.12, 17:40
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии после освобождения Алеппо. ЕврАзЭС/ЕАЭС, ОДКБ, Путин, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии после освобождения Алеппо

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Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии после освобождения Алеппо

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии после освобождения Алеппо

    Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Сирии, а также предстоящие саммиты ЕАЭС и ОДКБ в Санкт-Петербурге.

    Как сообщили в пресс-службе Кремля, речь о сирийском урегулировании шла с учетом завершившейся операции вооруженных сил Сирии по освобождению Алеппо от боевиков.

    Владимир Путин также обсудил с Совбезом ход подготовки к возможной встрече в рамках сирийского урегулирования, которая может пройти в Астане.

    Кроме того, на совещании были затронуты различные вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим 26 декабря в Санкт-Петербурге встречам в верхах в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета и саммита ОДКБ.

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