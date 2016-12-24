Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии после освобождения Алеппо

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Сирии, а также предстоящие саммиты ЕАЭС и ОДКБ в
освобождению Алеппо от боевиков.
Санкт-Петербурге.
Владимир Путин также обсудил с Совбезом ход подготовки к возможной встрече в рамках сирийского урегулирования, которая может пройти в Астане.
Кроме того, на совещании были затронуты различные вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим 26 декабря в Санкт-Петербурге встречам в верхах в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета и саммита ОДКБ.
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