Женщина, провалившаяся в шахту лифта в Москве, оказалась известной актрисой

Женщина, которая накануне упала в шахту лифта в Институте театрального искусства на Ботанической улице, оказалась заслуженной артисткой России Раисой Мухаметшиной.падении в шахту лифта. Сообщалось, что женщина упала в шахту лифта с уровня первого этажа. Ее передали врачам.
Сегодня выяснилось, что в открытую шахту в здании Института театрального искусства провалилась 69-летняя Раиса Мухаметшина — заслуженная артистка России, чей голос знают и любят миллионы детей. Это она поет вместо госпожи Беладонны в мультике про поросенка Фунтика, ее словами считает «38 попугаев» умная Мартышка, и мышка Гаечка в диснеевском «Чипе и Дейле» — это тоже Раиса Минигатовна.
Сейчас актриса учит мастерству студентов Института театрального искусства. В минувшую пятницу, как обычно, она проводила занятие. В это время в аудиторию заглянули охранники, попросив ее переставить машину.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», артистка в спешке забежала в лифт, который не работал. Двери там почему-то оказались открытыми.
Из сообщения МЧС: «К счастью, глубина там была небольшой. Сотрудники института сами вытащили женщину еще до нашего приезда».
С травмой головы медики отвезли Раису Мухаметшину в НИИ скорой помощи имени Склифософского. В субботу в справочной Института сообщили, что с актрисой все в порядке — в 10 утра ее выписали домой.
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