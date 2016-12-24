«Я больше не дура»: Бузова поделилась своими эмоциями после развода

Ольга Бузова больше не главная телеблондинка страны. Платиновые локоны, по которым ее узнавали за километр, теперь
темно-каштановые. А звезда своей внешностью очень довольна: наконец-то все увидят ее интеллект.
Не исключено, что темным цветом Бузова решила закрасить не волосы, а проблемы в личной жизни. Ее идеальный брак с футболистом Дмитрием Тарасовым распался, вот она и решила начать все с чистого листа, чтобы поскорее забыть о разводе.
Ольга Бузова: «Я себя очень комфортно чувствую, меня не ломает, не трясет».
А газеты пишут, что муж телеведущей завел роман на стороне и блондинке Бузовой предпочел брюнетку Анастасию Костенко — победительницу конкурса красоты, которая к тому же на восемь лет моложе Ольги. Может, и поэтому звезда телестройки побежала в салон красоты?
Друзья пары уверяют, что проблемы Бузовой и Тарасова тянутся не первый год. За пять лет брака телеведущая так и не родила футболисту ребенка, оба постоянно в разъездах. Но говорят, что есть еще одна причина.
Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!».
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