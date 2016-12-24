Постройневшая Анфиса Чехова раскрыла секрет стремительного похудения

Друзья Анфисы Чеховой переживают, что от популярной телеведущей остались одни кожа да кости. Известная своей пышной грудью и круглыми бедрами Чехова теперь может похвастаться разве что выдающимся профилем. Анфиса Чехова сбросила 25 килограммов и с гордостью называет свой нынешний вес.
Таких рекордных показателей у Чеховой не было со школьной скамьи. На пике своей карьеры телеведущая весила около 75 килограммов, а после рождения сына и вовсе под 90. При этом Чехова ничуть не комплексовала. Она фотографировалась в откровенных купальниках, выкладывала снимки в соцсетях и уверяла, что мужчины любят, когда есть на что посмотреть и за что подержаться. Неужели сейчас она возьмет свои слова назад?
Анфиса Чехова: «Я не отказываюсь от своих слов. Себя нужно любить и полной, и худой, я себя очень любила полной, я себя люблю сейчас. Мне нравятся все мои растяжки, все мои шрамы, абсолютно все».
Возможно, Анфиса Чехова что-то недоговаривает? Не зря же она на протяжении пяти месяцев ест маленькими порциями по пять раз в день занимается йогой, плавает в бассейне, парится в бане и терпит на своем теле пиявок?
На какой чудо-диете Анфиса Чехова сбросила четверть центнера и ради кого она морит себя голодом? Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!».
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