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  • 24.12, 22:16
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Постройневшая Анфиса Чехова раскрыла секрет стремительного похудения

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Постройневшая Анфиса Чехова раскрыла секрет стремительного похудения

Постройневшая Анфиса Чехова раскрыла секрет стремительного похудения

Постройневшая Анфиса Чехова раскрыла секрет стремительного похудения

    Друзья Анфисы Чеховой переживают, что от популярной телеведущей остались одни кожа да кости. Известная своей пышной грудью и круглыми бедрами Чехова теперь может похвастаться разве что выдающимся профилем. Анфиса Чехова сбросила 25 килограммов и с гордостью называет свой нынешний вес.

    Анфиса Чехова: «Я вешу 65 кг, это не худая. При росте 163 см некоторые сочтут жирной».

    Таких рекордных показателей у Чеховой не было со школьной скамьи. На пике своей карьеры телеведущая весила около 75 килограммов, а после рождения сына и вовсе под 90. При этом Чехова ничуть не комплексовала. Она фотографировалась в откровенных купальниках, выкладывала снимки в соцсетях и уверяла, что мужчины любят, когда есть на что посмотреть и за что подержаться. Неужели сейчас она возьмет свои слова назад?

    Анфиса Чехова: «Я не отказываюсь от своих слов. Себя нужно любить и полной, и худой, я себя очень любила полной, я себя люблю сейчас. Мне нравятся все мои растяжки, все мои шрамы, абсолютно все».

    Возможно, Анфиса Чехова что-то недоговаривает? Не зря же она на протяжении пяти месяцев ест маленькими порциями по пять раз в день занимается йогой, плавает в бассейне, парится в бане и терпит на своем теле пиявок?

    На какой чудо-диете Анфиса Чехова сбросила четверть центнера и ради кого она морит себя голодом? Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!».

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