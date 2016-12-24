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  • 24.12, 17:37

Меркель потратила 100 евро на продукты для рождественского стола

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Меркель потратила 100 евро на продукты для рождественского стола

Меркель потратила 100 евро на продукты для рождественского стола

Канцлер Германии Ангела Меркель перед Рождеством посетила супермаркет и закупилась продуктами к праздничному столу.

Как пишет Bild, канцлера заметили в одном из крупных немецких супермаркетов. Она традиционно пришла за покупками со своими пакетами. Сопровождали политика трое телохранителей.

Издание отмечает, что продуктовый набор у Меркель оказался весьма скромным: в нем не оказалось ни рождественского гуся, ни карпа, ни вина. В корзине канцлера увидели сливочное масло, картофель, паприку, конфеты, творог и другие доступные продукты. Общая сумма покупок Меркель составила около 100 евро.




Ранее в интервью НТВ о своем праздничном столе рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По словам председателя правительства, в его меню «обязательно будут и рыба, и мясо, и овощи». Медведев не уточнил стоимость продуктов, но подчеркнул, что все они будут российского производства.

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