Меркель потратила 100 евро на продукты для рождественского стола

Канцлер Германии Ангела Меркель перед Рождеством посетила супермаркет и закупилась продуктами к праздничному столу.Bild, канцлера заметили в одном из крупных немецких супермаркетов. Она традиционно пришла за покупками со своими пакетами. Сопровождали политика трое телохранителей.
Издание отмечает, что продуктовый набор у Меркель оказался весьма скромным: в нем не оказалось ни рождественского гуся, ни карпа, ни вина. В корзине канцлера увидели сливочное масло, картофель, паприку, конфеты, творог и другие доступные продукты. Общая сумма покупок Меркель составила около 100 евро.
Angela Merkel doing her own shopping before Christmas, as always https://t.co/uhBDHMxQFT pic.twitter.com/Ui0lcgZZtA— Bojan Pancevski (@bopanc) 24 декабря 2016 г.
Ранее в интервью НТВ о своем праздничном столе рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По словам председателя правительства, в его меню «обязательно будут и рыба, и мясо, и овощи». Медведев не уточнил стоимость продуктов, но подчеркнул, что все они будут российского производства.
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