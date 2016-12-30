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  • 30.12, 20:20
Басков раскрыл секреты экономной встречи Нового года. Басков, знаменитости, Новый год, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Басков раскрыл секреты экономной встречи Нового года

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Басков раскрыл секреты экономной встречи Нового года

Басков раскрыл секреты экономной встречи Нового года

Басков раскрыл секреты экономной встречи Нового года

    Оказывается, Николай Басков знает счет деньгам и никогда в жизни не поедет на свой любимый курорт — Мальдивы — в самый пик зимних каникул.

    Во время новогоднего чеса Басков зарабатывает по 10 миллионов за корпоратив. А в праздничную ночь один из самых богатых артистов страны почти не тратится.

    С выбором праздничной одежды у Баскова проблем нет: нарядных пиджаков — полная квартира. Любой подойдет хоть для вечеринки, хоть для записи новогоднего огонька.

    Басков и на банкете экономит прилично. В ночь с 31 декабря на 1 января он всегда на работе, поэтому закуски, горячее и даже десерт ему подают прямо в гримерную.

    Николай Басков: «Я в Новый год буду работать. У меня почти каждый год расписан. Уже заранее расписан следующий».

    Подарки родителям и друзьям Николай Басков покупает 30 или 31 декабря. Когда скидки все те же, а людей в магазинах совсем нет.

    Николай Басков: «Я подарки всегда покупаю за несколько дней до Нового года, когда Москва уже вся вымирает, тогда спокойно можно поехать по магазинам и походить, купить то, что хочешь».

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