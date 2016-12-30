Звезды российской эстрады встретят Новый год в замке Пугачёвой и Галкина

Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся встретить Год Огненного Петуха. Кто приедет на новогоднюю вечеринку в замок к Примадонне?

В замок Галкина и Пугачёвой в поселке Грязь приедут самые близкие. Кристина Орбакайте — первая в списке гостей. Старшая дочь Пугачёвой приедет с мужем Михаилом Земцовым и четырехлетней Клавой. У Орбакайте к Деду Морозу длинный список пожеланий. Правда, все они не меркантильного характера. Бриллианты и модные платья ей купит муж, а от Нового года она ждет в первую очередь удачи.С 19:00, пока дети не начнут капризничать, для Лизы, Гарри и Клавы по плану традиционные хороводы вокруг елки. В этом году решили нарядить лесную красавицу в доме, а не во дворе. Лиза и Гарри будут развлекать Деда Мороза культурной программой. Примадонна уже позаботилась, чтобы двойняшки выучили свои первые стихи.А друзья трехлетних детей Примадонны — Мартин и Алла-Виктория Киркоровы — в замок приедут попозже. Дома у них своя программа: с Дедом Морозом и Снегурочкой. За роль Деда Мороза на корпоративе Киркорову предлагали баснословные суммы, но король эстрады сразу объявил: праздничный вечер с детьми и традиционное застолье у Пугачёвой он не променяет ни на какие деньги.Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой уже подтвердили — фирменную утку Пугачёвой они тоже ни за что не пропустят. Старый год проводят вместе с мамой Игоря Николаева и годовалой Вероникой, а после полуночи, когда дочь уснет, поедут к Алле Борисовне на знаменитые деликатесы.Александр Буйнов готовит не желудок, а печень. Близкий друг Примадонны уже спит и видит, как будет плясать до утра и петь под гитару застольные песни.А места знаменитого семейства Юдашкиных будут пустовать. Жена модельера Марина рассказала, что кутюрье еще не оправился после болезни. Обильные застолья ему противопоказаны.Старших внуков Пугачёвой тоже не будет — у них своя компания. Средний сын Орбакайте — 18-летний Дени Байсаров — в этом году поступил в престижный бизнес-университет в Великобритании и сдает сейчас первую сессию. А у 25-летнего Никиты Преснякова без пяти минут своя семья — возлюбленная Алёна Краснова, которую, по слухам, он вот-вот позовет замуж.