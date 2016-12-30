Звезды российской эстрады встретят Новый год в замке Пугачёвой и Галкина

Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся встретить Год Огненного Петуха. Кто приедет на новогоднюю вечеринку в замок к Примадонне?
С 19:00, пока дети не начнут капризничать, для Лизы, Гарри и Клавы по плану традиционные хороводы вокруг елки. В этом году решили нарядить лесную красавицу в доме, а не во дворе. Лиза и Гарри будут развлекать Деда Мороза культурной программой. Примадонна уже позаботилась, чтобы двойняшки выучили свои первые стихи.
А друзья трехлетних детей Примадонны — Мартин и Алла-Виктория Киркоровы — в замок приедут попозже. Дома у них своя программа: с Дедом Морозом и Снегурочкой. За роль Деда Мороза на корпоративе Киркорову предлагали баснословные суммы, но король эстрады сразу объявил: праздничный вечер с детьми и традиционное застолье у Пугачёвой он не променяет ни на какие деньги.
Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой уже подтвердили — фирменную утку Пугачёвой они тоже ни за что не пропустят. Старый год проводят вместе с мамой Игоря Николаева и годовалой Вероникой, а после полуночи, когда дочь уснет, поедут к Алле Борисовне на знаменитые деликатесы.
Александр Буйнов готовит не желудок, а печень. Близкий друг Примадонны уже спит и видит, как будет плясать до утра и петь под гитару застольные песни.
А места знаменитого семейства Юдашкиных будут пустовать. Жена модельера Марина рассказала, что кутюрье еще не оправился после болезни. Обильные застолья ему противопоказаны.
Старших внуков Пугачёвой тоже не будет — у них своя компания. Средний сын Орбакайте — 18-летний Дени Байсаров — в этом году поступил в престижный бизнес-университет в Великобритании и сдает сейчас первую сессию. А у 25-летнего Никиты Преснякова без пяти минут своя семья — возлюбленная Алёна Краснова, которую, по слухам, он вот-вот позовет замуж.
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