#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Ты не поверишь!
Ты не поверишь! 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.12, 20:20
Звезды российской эстрады встретят Новый год в замке Пугачёвой и Галкина. Галкин Максим, знаменитости, Новый год, Пугачёва, торжества и праздники, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Звезды российской эстрады встретят Новый год в замке Пугачёвой и Галкина

комментировать

Звезды российской эстрады встретят Новый год в замке Пугачёвой и Галкина

Звезды российской эстрады встретят Новый год в замке Пугачёвой и Галкина

    Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся встретить Год Огненного Петуха. Кто приедет на новогоднюю вечеринку в замок к Примадонне?

    В замок Галкина и Пугачёвой в поселке Грязь приедут самые близкие. Кристина Орбакайте — первая в списке гостей. Старшая дочь Пугачёвой приедет с мужем Михаилом Земцовым и четырехлетней Клавой. У Орбакайте к Деду Морозу длинный список пожеланий. Правда, все они не меркантильного характера. Бриллианты и модные платья ей купит муж, а от Нового года она ждет в первую очередь удачи.

    С 19:00, пока дети не начнут капризничать, для Лизы, Гарри и Клавы по плану традиционные хороводы вокруг елки. В этом году решили нарядить лесную красавицу в доме, а не во дворе. Лиза и Гарри будут развлекать Деда Мороза культурной программой. Примадонна уже позаботилась, чтобы двойняшки выучили свои первые стихи.

    А друзья трехлетних детей Примадонны — Мартин и Алла-Виктория Киркоровы — в замок приедут попозже. Дома у них своя программа: с Дедом Морозом и Снегурочкой. За роль Деда Мороза на корпоративе Киркорову предлагали баснословные суммы, но король эстрады сразу объявил: праздничный вечер с детьми и традиционное застолье у Пугачёвой он не променяет ни на какие деньги.

    Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой уже подтвердили — фирменную утку Пугачёвой они тоже ни за что не пропустят. Старый год проводят вместе с мамой Игоря Николаева и годовалой Вероникой, а после полуночи, когда дочь уснет, поедут к Алле Борисовне на знаменитые деликатесы.

    Александр Буйнов готовит не желудок, а печень. Близкий друг Примадонны уже спит и видит, как будет плясать до утра и петь под гитару застольные песни.

    А места знаменитого семейства Юдашкиных будут пустовать. Жена модельера Марина рассказала, что кутюрье еще не оправился после болезни. Обильные застолья ему противопоказаны.

    Старших внуков Пугачёвой тоже не будет — у них своя компания. Средний сын Орбакайте — 18-летний Дени Байсаров — в этом году поступил в престижный бизнес-университет в Великобритании и сдает сейчас первую сессию. А у 25-летнего Никиты Преснякова без пяти минут своя семья — возлюбленная Алёна Краснова, которую, по слухам, он вот-вот позовет замуж.

    Новости по теме

    Новый год и Рождество

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru