В бывшей воинской части в Башкирии прогремел взрыв

Взрыв произошел на территории бывшей воинской части в Башкирии, есть пострадавшие. Об этом сообщает
пресс-служба МЧС по республике в субботу.
По данным «Интерфакса», в ликвидации последствий происшествия задействованы 19 единиц техники, в том числе от МЧС.
На место ЧП выехали следователи. Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.
РИА Новости со ссылкой на местных жителей сообщает, что в результате взрыва погибли два молодых человека. Официально эта информация не подтверждена.
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