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  • 24.12, 17:41

В бывшей воинской части в Башкирии прогремел взрыв

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В бывшей воинской части в Башкирии прогремел взрыв

В бывшей воинской части в Башкирии прогремел взрыв

Взрыв произошел на территории бывшей воинской части в Башкирии, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике в субботу.

Сообщение о ЧП поступило в 10:00 мск. Отмечается, что взрыв прогремел после незаконного проникновения на территорию бывшей части неустановленных лиц. В результате взрыва есть пострадавшие, однако их количество не уточняется.

По данным «Интерфакса», в ликвидации последствий происшествия задействованы 19 единиц техники, в том числе от МЧС.

На место ЧП выехали следователи. Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

РИА Новости со ссылкой на местных жителей сообщает, что в результате взрыва погибли два молодых человека. Официально эта информация не подтверждена.

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