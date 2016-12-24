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  • 24.12, 17:41
Новогодние корпоративы: кому и зачем нужны праздники с коллегами. Новый год, работа, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Новогодние корпоративы: кому и зачем нужны праздники с коллегами

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Новогодние корпоративы: кому и зачем нужны праздники с коллегами

Новогодние корпоративы: кому и зачем нужны праздники с коллегами

    Новогодние корпоративы уже давно превратились в настоящую ярмарку тщеславия. Женщины спорят о том, у кого красивее платье. Огромные компании соревнуются, кто больше потратится на выступления звезд и угощения для сотрудников.

    Президент России Владимир Путин неоднократно призывал госкомпании отказаться от гулянок за счет бюджета. И многие прислушались. В этом году назначено на 40% меньше новогодних корпоративов. Без праздника, например, решили обойтись члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы.

    По некоторым данным, сейчас все меньше желающих петь, танцевать и объедаться — это уже не модно. На смену вечеринкам в стиле «Великого Гэтсби» пришли творческие вечера, интеллектуальные игры и лекции.

    Согласно последним опросам, 83% россиян предпочли бы не провожать старый год с коллегами, а получить вместо этого премию, будь у них выбор.

    Корпоративы не нужны никому, кроме тех, кто на них зарабатывает? Или же ничто так не укрепляет командный дух, как веселье на полную катушку? Ответ — в видеоматериале программы «Двойные стандарты».

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