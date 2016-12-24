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  • 24.12, 17:41

Автобус вылетел на остановку после столкновения с фурой в Ленобласти: двое погибших

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Автобус вылетел на остановку после столкновения с фурой в Ленобласти: двое погибших

Автобус вылетел на остановку после столкновения с фурой в Ленобласти: двое погибших

Автобус вылетел на остановку после столкновения с фурой в Ленобласти: двое погибших
  • Фото: spb_today /vk.com

    • Два человека погибли сегодня утром на остановке общественного транспорта во Всеволожском районе Ленинградской области из-за столкновения фуры с автобусом.

    Как сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД, авария произошла около 7:00 мск на 31-м километре автодороги Парголово — Огоньки.

    Из сообщения УГИБДД: «По предварительной информации, водитель фуры несвоевременно заметил подходивший к остановке попутный автобус „ПАЗ“ и вследствие обледенения дорожного полотна допустил столкновение. От полученного удара автобус выехал на остановку и совершил наезд на пешеходов».

    Двое пешеходов получили травмы, несовместимые с жизнью, ранены и два пассажира автобуса. По факту аварии проводится проверка.

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