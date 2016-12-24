Как избежать повторения трагедии на трассе
трагедии на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень
Ханты-Мансийск — Тюмень и псковской истории с подростками? Как защитить наших детей от негативного влияния и педофилов? Возможны ли смягчение или даже отмена «закона Димы Яковлева»? Необходимо ли законодательно закрепить порог невмешательства государства в дела семьи? На эти и другие вопросы уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова ответила в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» на НТВ.
«Четверть регионов уже провели региональные совещания на эту тему, выявлены новые проблемы. Самое главное, чтобы каждый родитель знал, на ком лежит ответственность за безопасность перевозки его ребенка…»
О перегибах на местах
«Важно, какую позицию руководитель занимает в регионе по отношению к решению этих проблем. Если кто-то хочет их замолчать, конечно, уполномоченный будет первый враг…»
О злоупотреблениях и отговорках
«Нет такого закона, который бы не позволил помочь семье ребенка. Вот это главный принцип, из которого нужно принимать решения…»
О детях-сиротах
«…Число детей-сирот сократилось до 61 тысячи сейчас… Все больше российских семей хотят забрать детей. На 30%, чуть даже больше, выросло число детей-инвалидов, которых забирают российские семьи…»
О перспективах смягчения или отмены «закона Димы Яковлева»
«…Все наши запросы, которые мы отправляем американской стороне — более 1000 запросов было сделано, — остаются без ответов. Первой задачей будет выяснить, что с нашими детьми, которые уже там. Вот если там все хорошо, тогда можно задавать себе вопрос о том, что будет дальше с законом…»
О статистике
«Какая динамика преступлений в отношении детей? К сожалению, выросла. В отношении особенно половой неприкосновенности. Суициды снизились до 400. Но это тоже много. Это две школы…»
Об информационной безопасности детства
«…У нас есть уголовная статья „Доведение до самоубийства“, но к сожалению, блок, который касается информационного канала поступления этой угрозы, не продуман. Здесь, безусловно, нужно дополнять…»
О борьбе с педофилами
«…Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения. …Специалисты, которые в той или иной степени столкнулись уже с этой проблемой и изучили законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ…»
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 26 декабря, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
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