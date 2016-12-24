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  • 24.12, 17:37
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На НТВ — интервью детского омбудсмена Анны Кузнецовой

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На НТВ — интервью детского омбудсмена Анны Кузнецовой

На НТВ — интервью детского омбудсмена Анны Кузнецовой

    Как избежать повторения трагедии на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень и псковской истории с подростками? Как защитить наших детей от негативного влияния и педофилов? Возможны ли смягчение или даже отмена «закона Димы Яковлева»? Необходимо ли законодательно закрепить порог невмешательства государства в дела семьи? На эти и другие вопросы уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова ответила в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» на НТВ.

    О выводах после трагедии на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень

    «Четверть регионов уже провели региональные совещания на эту тему, выявлены новые проблемы. Самое главное, чтобы каждый родитель знал, на ком лежит ответственность за безопасность перевозки его ребенка…»

    О перегибах на местах

    «Важно, какую позицию руководитель занимает в регионе по отношению к решению этих проблем. Если кто-то хочет их замолчать, конечно, уполномоченный будет первый враг…»

    О злоупотреблениях и отговорках

    «Нет такого закона, который бы не позволил помочь семье ребенка. Вот это главный принцип, из которого нужно принимать решения…»

    О детях-сиротах

    «…Число детей-сирот сократилось до 61 тысячи сейчас… Все больше российских семей хотят забрать детей. На 30%, чуть даже больше, выросло число детей-инвалидов, которых забирают российские семьи…»

    О перспективах смягчения или отмены «закона Димы Яковлева»

    «…Все наши запросы, которые мы отправляем американской стороне — более 1000 запросов было сделано, — остаются без ответов. Первой задачей будет выяснить, что с нашими детьми, которые уже там. Вот если там все хорошо, тогда можно задавать себе вопрос о том, что будет дальше с законом…»

    О статистике

    «Какая динамика преступлений в отношении детей? К сожалению, выросла. В отношении особенно половой неприкосновенности. Суициды снизились до 400. Но это тоже много. Это две школы…»

    Об информационной безопасности детства

    «…У нас есть уголовная статья „Доведение до самоубийства“, но к сожалению, блок, который касается информационного канала поступления этой угрозы, не продуман. Здесь, безусловно, нужно дополнять…»

    О борьбе с педофилами

    «…Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения. …Специалисты, которые в той или иной степени столкнулись уже с этой проблемой и изучили законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ…»

    Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 26 декабря, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.

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