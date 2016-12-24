Двое боевиков ликвидированы в Шамильском районе Дагестана

В Шамильском районе Дагестана ликвидированы двое боевиков, один из которых, как предполагают силовики, возглавлял местную бандгруппу.
Личности убитых устанавливаются. Источник в силовых структурах Дагестана сообщил ТАСС, что одним из них может быть главарь местной бандгруппы Ибрагим Амиров.
По информации правоохранительных органов Дагестана, на счету шамильской бандгруппы — поджог школы в селе Телетль, убийство судьи Шамильского районного суда Убайдулы Магомедова, обстрел телевизионной вышки на окраине села, а также убийство главы села Мухтара Курбанова.
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