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  • 24.12, 17:37
Двое боевиков ликвидированы в Шамильском районе Дагестана. Дагестан, бандитизм, телефонный терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Двое боевиков ликвидированы в Шамильском районе Дагестана

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Двое боевиков ликвидированы в Шамильском районе Дагестана

Двое боевиков ликвидированы в Шамильском районе Дагестана

    В Шамильском районе Дагестана ликвидированы двое боевиков, один из которых, как предполагают силовики, возглавлял местную бандгруппу.

    На предполагаемых боевиков силовики наткнулись на окраине села Телетль при проведении оперативных мероприятий в Шамильском районе. Подозреваемые отказались сложить оружие, завязался бой, в ходе которого двое были ликвидированы.

    Личности убитых устанавливаются. Источник в силовых структурах Дагестана сообщил ТАСС, что одним из них может быть главарь местной бандгруппы Ибрагим Амиров.

    По информации правоохранительных органов Дагестана, на счету шамильской бандгруппы — поджог школы в селе Телетль, убийство судьи Шамильского районного суда Убайдулы Магомедова, обстрел телевизионной вышки на окраине села, а также убийство главы села Мухтара Курбанова.

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