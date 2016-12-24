В Москве закрыли вестибюли нескольких станций метро

В связи с ремонтными работами, до понедельника не будут работать вестибюли шести станций московского метро.
До понедельника будут закрыты северный вестибюль станции «Тульская», южный вестибюль станции «Сходненская», западный вестибюль станции «Кузьминки», южный вестибюль станции «Нахимовский проспект», северный вестибюль станции «Октябрьское поле» и южный вестибюль станции «Ясенево». В обычном режиме все эти станции возобновят свою работу 26 декабря в 05:30, цитирует «Интерфакс».
В пресс-службе Московского метрополитена также напомнили, что до 28 декабря на Калининско-Солнцевской линии прекращено движение поездов на участке между станциями «Парк Победы» и «Деловой центр». Администрация столичной подземки приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предлагает им заранее планировать свои маршруты с учетом дополнительных пересадок.
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