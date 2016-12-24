#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Секрет на миллион
Секрет на миллион 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.12, 17:39

В Москве закрыли вестибюли нескольких станций метро

1 комментарий

В Москве закрыли вестибюли нескольких станций метро

В Москве закрыли вестибюли нескольких станций метро

В связи с ремонтными работами, до понедельника не будут работать вестибюли шести станций московского метро.

В субботу и воскресенье 24 и 25 декабря для пассажиров будут закрыты несколько вестибюлей шести станций московского метро. В пресс-службе столичной подземки сообщили, что это связано с работами по благоустройству.

До понедельника будут закрыты северный вестибюль станции «Тульская», южный вестибюль станции «Сходненская», западный вестибюль станции «Кузьминки», южный вестибюль станции «Нахимовский проспект», северный вестибюль станции «Октябрьское поле» и южный вестибюль станции «Ясенево». В обычном режиме все эти станции возобновят свою работу 26 декабря в 05:30, цитирует «Интерфакс».

В пресс-службе Московского метрополитена также напомнили, что до 28 декабря на Калининско-Солнцевской линии прекращено движение поездов на участке между станциями «Парк Победы» и «Деловой центр». Администрация столичной подземки приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предлагает им заранее планировать свои маршруты с учетом дополнительных пересадок.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru