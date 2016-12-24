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  • 24.12, 17:40

Чуркин: резолюция Совбеза ООН по израильским поселениям призывает к прекращению насилия

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Чуркин: резолюция Совбеза ООН по израильским поселениям призывает к прекращению насилия

Чуркин: резолюция Совбеза ООН по израильским поселениям призывает к прекращению насилия

Постпред России при ООН Виталий Чуркин прокомментировал резолюцию Совбеза, требующую от Израиля немедленно прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Виталий Чуркин, постоянный представитель РФ при ООН: «Мы проголосовали за проект резолюции по израильским поселениям, исходя из того, что он основан на апробированных формулировках, отражающих общую позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля на оккупированных палестинских территориях».

Дипломат также напомнил, что Россия на протяжении многих лет вовлечена в процесс ближневосточного урегулирования и уверена в том, что решение проблемы возможно только через прямые переговоры без предварительных условий между палестинцами и израильтянами, цитирует ТАСС.

Виталий Чуркин: «Считаем важным, что в документе осуждаются насильственные действия против гражданского населения и акты террора, содержится призыв к обеим сторонам положить конец проявлениям насилия, подрывной и подстрекательской риторики, подпитывающей атмосферу недоверия и конфронтации между палестинцами и израильтянами. Такие проявления несомненно подрывают перспективы реализации решения палестинской проблемы».

В пятницу Совбез ООН большинством голосов принял резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на палестинских землях. Делегация США при голосовании воздержалась. Представитель премьер-министра Израиля Офир Гендельман назвал резолюцию Совбеза ООН «позорной» и заявил, что его страна не собирается выполнять положения документа.

В официальном сообщении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху говорится, что Израиль отзывает послов из Сенегала и Новой Зеландии, выдвинувших резолюцию в Совбез ООН. Нетаньяху также поручил внешнеполитическому ведомству своей страны отменить все программы помощи Сенегалу.

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