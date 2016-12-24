Чуркин: резолюция Совбеза ООН по израильским поселениям призывает к прекращению насилия

Постпред России при ООН Виталий Чуркин прокомментировал резолюцию Совбеза, требующую от Израиля немедленно прекратить строительство поселений на палестинских территориях.
Дипломат также напомнил, что Россия на протяжении многих лет вовлечена в процесс ближневосточного урегулирования и уверена в том, что решение проблемы возможно только через прямые переговоры без предварительных условий между палестинцами и израильтянами, цитирует ТАСС.
Виталий Чуркин: «Считаем важным, что в документе осуждаются насильственные действия против гражданского населения и акты террора, содержится призыв к обеим сторонам положить конец проявлениям насилия, подрывной и подстрекательской риторики, подпитывающей атмосферу недоверия и конфронтации между палестинцами и израильтянами. Такие проявления несомненно подрывают перспективы реализации решения палестинской проблемы».
В пятницу Совбез ООН большинством голосов принял резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на палестинских землях. Делегация США при голосовании воздержалась. Представитель премьер-министра Израиля Офир Гендельман назвал резолюцию Совбеза ООН «позорной» и заявил, что его страна не собирается выполнять положения документа.
В официальном сообщении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху говорится, что Израиль отзывает послов из Сенегала и Новой Зеландии, выдвинувших резолюцию в Совбез ООН. Нетаньяху также поручил внешнеполитическому ведомству своей страны отменить все программы помощи Сенегалу.
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