«Уральские авиалинии» не получали уведомлений о запрете полетов в Таджикистан

В авиакомпании «Уральские авиалинии» заявили, что не получали уведомлений о запрете или отмене полетов в Таджикистан.ТАСС официальный представитель авиаперевозчика Сергей Антонов.
Сергей Антонов, официальный представитель авиаперевозчика: «На данный момент авиакомпания не получила официальных уведомлений или документов о запрете или отмены рейсов в Таджикистан».
Ранее глава департамента Гражданской авиации Министерства транспорта Таджикистана Юсуф Рахмонов заявил, что Таджикистан отменил рейсы «„Уральских авиалиний“ в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска». По словам Рахмонова, решение о закрытии рейсов вступает в силу сегодня в 12:00 местного времени (10:00 по московскому времени).
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