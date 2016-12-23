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  • 23.12, 10:53

«Уральские авиалинии» не получали уведомлений о запрете полетов в Таджикистан

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«Уральские авиалинии» не получали уведомлений о запрете полетов в Таджикистан

«Уральские авиалинии» не получали уведомлений о запрете полетов в Таджикистан

В авиакомпании «Уральские авиалинии» заявили, что не получали уведомлений о запрете или отмене полетов в Таджикистан.

Об этом рассказал ТАСС официальный представитель авиаперевозчика Сергей Антонов.

Сергей Антонов, официальный представитель авиаперевозчика: «На данный момент авиакомпания не получила официальных уведомлений или документов о запрете или отмены рейсов в Таджикистан».

Ранее глава департамента Гражданской авиации Министерства транспорта Таджикистана Юсуф Рахмонов заявил, что Таджикистан отменил рейсы «„Уральских авиалиний“ в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска». По словам Рахмонова, решение о закрытии рейсов вступает в силу сегодня в 12:00 местного времени (10:00 по московскому времени).


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