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  • 23.12, 08:51
Десятки тысяч японцев в центре Токио поздравили императора Акихито. Япония, дни рождения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Десятки тысяч японцев в центре Токио поздравили императора Акихито

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Десятки тысяч японцев в центре Токио поздравили императора Акихито

Десятки тысяч японцев в центре Токио поздравили императора Акихито

Десятки тысяч японцев в центре Токио поздравили императора Акихито
  • Фото Associated Press © 2016, Koji Sasahara

    • Японцы вышли сегодня на площадь внутри императорского дворца в центре Токио, чтобы поздравить с днем рождения императора Акихито.

    33 тысячи человек размахивали флажками и кричали «банзай», желая правителю «десять тысяч лет жизни». Именинник, которому исполнилось 83 года, по традиции приветствовал подданных с балкона вместе с семьей.

    В этом году ко дню рождения императора особый интерес. В августе Акихито решил покинуть престол и передать Хризантемовый трон сыну — 56-летнему наследному принцу Нарухито.

    Сейчас специальная комиссия рассматривает этот вопрос. Ситуацию осложняет законодательство, которое не допускает отречения. Впрочем, сами японцы, по данным соцопросов, к такому решению императора отнеслись с симпатией и сочувствием.

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