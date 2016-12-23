Десятки тысяч японцев в центре Токио поздравили императора Акихито

Японцы вышли сегодня на площадь внутри императорского дворца в центре Токио, чтобы поздравить с днем рождения императора Акихито.

33 тысячи человек размахивали флажками и кричали «банзай», желая правителю «десять тысяч лет жизни». Именинник, которому исполнилось 83 года, по традиции приветствовал подданных с балкона вместе с семьей.В этом году ко дню рождения императора особый интерес. В августе Акихито решил покинуть престол и передать Хризантемовый трон сыну — 56-летнему наследному принцу Нарухито.Сейчас специальная комиссия рассматривает этот вопрос. Ситуацию осложняет законодательство, которое не допускает отречения. Впрочем, сами японцы, по данным соцопросов, к такому решению императора отнеслись с симпатией и сочувствием.