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  • 23.12, 08:12

ИГ выложило в Интернет видео сожжения двух пленных турецких солдат

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ИГ выложило в Интернет видео сожжения двух пленных турецких солдат

ИГ выложило в Интернет видео сожжения двух пленных турецких солдат

ИГ выложило в Интернет видео сожжения двух пленных турецких солдат
  • Фото: twitter.com

    • Террористы ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) заживо сожгли двух турецких военнослужащих, сняли на видео и опубликовали в сети.

    Видео сопровождается комментариями диктора из числа джихадистов. Он обращается к зрителям на турецком языке и призывает «посеять волну разрушений» в Турции. Также он обрушивается с обвинениями в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает «Интерфакс».

    Сообщается, что зверски убитые солдаты были захвачены террористами ИГИЛ в ходе боев за сирийский город Эль-Баб. Турецкая армия принимает участие в борьбе против экстремистов на севере Сирии в рамках операции «Щит Евфрата».

    Ряд западных СМИ сообщает, что после появления в сети видео сожжения в Турции был заблокирован доступ к некоторым сайтам. Поисковик Google не подтвердил, что были введены какие-либо ограничения на доступ в YouTube, а Twitter уклонился от комментариев.

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