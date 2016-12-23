ИГ выложило в Интернет видео сожжения двух пленных турецких солдат

Террористы ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) заживо сожгли двух турецких военнослужащих, сняли на видео и опубликовали в сети.Интерфакс».
Сообщается, что зверски убитые солдаты были захвачены террористами ИГИЛ в ходе боев за сирийский город Эль-Баб. Турецкая армия принимает участие в борьбе против экстремистов на севере Сирии в рамках операции «Щит Евфрата».
Ряд западных СМИ сообщает, что после появления в сети видео сожжения в Турции был заблокирован доступ к некоторым сайтам. Поисковик Google не подтвердил, что были введены какие-либо ограничения на доступ в YouTube, а Twitter уклонился от комментариев.
Комментарии