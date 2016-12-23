В США с авиарейса сняли пассажиров, пристававших к дочери Трампа

Сотрудники американской авиакомпании JetBlue сняли с самолета двух пассажиров, донимавших перед рейсом Иванку Трамп.Associated Press, инцидент произошел в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди, откуда Иванка Трамп вместе с супругом Джаредом Кушнером и их детьми должны были вылететь на Гавайские острова рейсом авиакомпании JetBlue.
В терминале Иванку Трамп начали преследовать двое пассажиров того же рейса. Они пытались допрашивать ее, «почему она летит обычным рейсом а не частным самолетом». А также донимали ее утверждениями, что ее отец, избранный президент страны Дональд Трамп, «разрушает США».
Журналисты подчеркивают, что Иванка Трамп игнорировала нарушителей спокойствия и продолжала общаться со своей семьей и заниматься детьми. Персонал авиакомпании вмешался в происходящее и аннулировал билеты на этот рейс для агрессивно настроенных пассажиров. Представители авиакомпании JetBlue объяснили, что сняли двоих мужчин с рейса для того, «чтобы не допустить эскалации конфликта в полете». Снятых с рейса мужчин отправили к месту назначения следующим же бортом.
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