В массовом ДТП на юго-востоке Москвы столкнулось семь автомобилей

По предварительной информации, один человек пострадал при столкновении семи машин на Рязанском проспекте Москвы.ТАСС со ссылкой на информацию столичной Госавтоинспекции, движение автотранспорта на Рязанском проспекте, где произошло массовое ДТП сильно затруднено.
Сообщение пресс-службы Госавтоинспекции Москвы: «Столкновение семи автомобилей произошло возле дома 61 на Рязанском проспекте. В аварии пострадал один человек. Движение транспорта из-за ДТП на участке проспекта затруднено».
Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причину аварии.
Фото: Илья Гуров/ vk.com
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