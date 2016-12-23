#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Хвост
Хвост 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.12, 04:07

Красный Крест: эвакуация из Алеппо и шиитских селений завершена

1 комментарий

Красный Крест: эвакуация из Алеппо и шиитских селений завершена

Красный Крест: эвакуация из Алеппо и шиитских селений завершена

Международный комитет Красного Креста (МККК) объявил операцию по эвакуации людей из восточных кварталов сирийского города Алеппо завершенной.

Как сообщает Reuters, МККК также объявил о завершении операции по эвакуации из шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб.

Криста Армстронг, официальный представитель Международного комитета Красного Креста: «Все мирные жители, пожелавшие быть эвакуированными, а также раненые и участники боевых действий были эвакуированы».

Ранее сообщалось, что последняя колонна из 15 машин и четырех автобусов с боевиками и их семьями покинула восточные кварталы сирийского города Алеппо в четверг вечером. Весь город Алеппо теперь находится под полным контролем сирийской армии.

Напомним, 12 декабря сирийские войска после нескольких месяцев тяжелых боев установили контроль над восточными районами Алеппо. После этого было заключено соглашение об эвакуации из Алеппо боевиков. Отправка колонн продолжалась в течение двух недель. Из восточной части города вывезли около 34 тысяч человек, в том числе 4 тысячи членов вооруженных группировок.

Новости по теме

Российская операция в Сирии

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru