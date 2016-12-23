Красный Крест: эвакуация из Алеппо и шиитских селений завершена

Международный комитет Красного Креста (МККК) объявил операцию по эвакуации людей из восточных кварталов сирийского города Алеппо завершенной.Reuters, МККК также объявил о завершении операции по эвакуации из шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб.
Криста Армстронг, официальный представитель Международного комитета Красного Креста: «Все мирные жители, пожелавшие быть эвакуированными, а также раненые и участники боевых действий были эвакуированы».
Ранее сообщалось, что последняя колонна из 15 машин и четырех автобусов с боевиками и их семьями покинула восточные кварталы сирийского города Алеппо в четверг вечером. Весь город Алеппо теперь находится под полным контролем сирийской армии.
установили контроль над восточными районами Алеппо. После этого было заключено соглашение об эвакуации из Алеппо боевиков. Отправка колонн продолжалась в течение двух недель. Из восточной части города вывезли около 34 тысяч человек, в том числе 4 тысячи членов вооруженных группировок.
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