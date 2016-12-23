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  • 23.12, 04:07
СБР окажет помощь в расследовании Международного союза биатлонистов. биатлон, допинг, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СБР окажет помощь в расследовании Международного союза биатлонистов

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СБР окажет помощь в расследовании Международного союза биатлонистов

СБР окажет помощь в расследовании Международного союза биатлонистов

    В Мюнхене в четверг прошло заседание Международного союза биатлонистов (IBU), в результате которого Россия отказалась от двух крупных стартов будущего года.

    Речь идет об этапе кубка мира, который должен был пройти в Тюмени и юношеском чемпионате мира. Кроме того, права выступать на соревнованиях лишили двух российских атлетов, чьи имена попали в новый доклад Ричарда Макларена. Что предложила наша страна и на что согласилась Международная федерация биатлона, выяснил корреспондент НТВ Андрей Гордеев.

    О бойкоте турнира в России накануне заявили федерации биатлона Чехии и Великобритании. В четверг стало понятно, что к ним готова присоединиться Норвегия. В письме Федерации биатлона Норвегии говорится: «Требуем отменить проведение всех международных соревнований в России». В обстановке такого очевидного давления Российский союз биатлонистов сам отказался от проведения соревнований.

    На экстренное заседание в Мюнхене руководители Международного союза биатлонистов (IBU) собрались после публикации второй части доклада эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Макларена. Под подозрением оказался 31 российский биатлонист. Но засекречено все: имена, конкретные нарушения, турниры, в которых участвовали спортсмены. 2 человека из черного списка временно дисквалифицированы, еще 29 ждет дополнительная проверка. Еще одно расследование открыто и в отношении российского союза биатлонистов.

    Константин Бойцов, руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России: «Мы будем оказывать всяческую поддержку Международному союзу биатлонистов в расследовании, которое сейчас будет проводиться. Вместе с тем, мы настаиваем, что виновным спортсмен может быть признан только в том случае, когда его вина полностью доказана».

    Ситуация вокруг биатлонистов накалилась за считанные дни. Речь зашла уже о возможном переносе чемпионата мира по биатлону, он тоже должен пройти в Тюмени через 5 лет. На какое-то время этот вопрос с повестки дня снят, хотя не факт, что к нему не вернутся.

    Александр Тихонов, член правления Российского союза биатлонистов: «В докладе Макларена очень много неясностей. По сей день никто не может сказать, где правда, а где нет. Это больше смахивает на политику. К примеру, когда подключаются англичане, не имеющие ни спортсменов, ни стрельбищ».

    Последствия мюнхенского заседания для российского биатлона могли быть куда серьезнее. Обсуждали и самый жесткий сценарий — дисквалификацию всей российской сборной.

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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