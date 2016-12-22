Информационный фронт: топорные фейки из Алеппо заполонили Интернет

Убийство российского посла в Турции многие называют прямым следствием антироссийской истерии в западной и турецкой прессе, обострившейся на фоне последних событий в Сирии.

2008 Европа

Интернет

Сирия

США

Подающиеся под видом новостей небылицы о зверствах сирийской и российской армии исполнены порой очень топорно. Взять хотя бы историю про фотографа, который в египетском Порт-Саиде снимал детей, измазанных красной краской, и выдавал их за жертв бомбардировок в сирийском Алеппо. Но вся эта ложь, подхваченная ведущими СМИ, формирует общественное сознание.Точно так же ведущие западные СМИ распространили неделю назад драматические послания активистов и блогеров из Алеппо, извещавших о страшных бомбежках, коварстве сирийской армии и своей неминуемой скорой гибели. И вот теперь те же самые люди рассказывают о том, как они благополучно эвакуировались в Идлиб.Новое видео из Восточного Алеппо — «Модный приговор». На нем американский мусульманин и журналист, позируют с боевиком, обвешанным взрывчаткой. Ведущий объясняет, что такие пояса «сейчас носят многие, кто здесь сражается, они не верят, что режим сдержит слово и предоставит безопасный выход из города». Кстати, этот ведущий известен многим зрителям телеканалов в США и пользователям соцсетей. Несколько дней назад именно он разослал душераздирающую прощальную записку: мол, «прощайте, нас убивают». Целый поток подобных посланий от англоговорящих пользователей интернета в Алеппо на прошлой неделе захлестнул сети и телеэфир. Включая, твиттер семилетней девочки.Впрочем, почти сразу эта незатейливая режиссура начала вызвала сомнения и разговоры о так называемых «фейк-ньюс» — фальшивых новостях, призванных создать волну возмущения «гуманитарной катастрофой» и эмоциональный фон вокруг неких военных преступлений в Алеппо, а также «уравновесить» картинку ликующей толпы в освобожденном от террористов городе.В том, как работает машина западной пропаганды, разбирался