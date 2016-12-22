Инвалид из Петербурга добивается права расписываться в документах отпечатком пальца

петицию в Интернете. Она адресована президенту Владимиру Путину, вице-премьеру Ольге Голодец и омбудсмену Татьяне Москальковой. Обращение уже подписали несколько сотен тысяч человек.
18-летний программист опубликовал петицию, в которой призывает власти и законодателей разрешить таким, как он, самостоятельно вести личные дела без участия опекунов.
Сейчас Иван вынужден оформлять генеральную доверенность на свою маму. Но он ведет активную жизнь: участвует в международных конференциях, занимается спортом, собирается жениться и очень хочет заниматься своими делами самостоятельно.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.
Мама Ивана буквально с полуслова понимает и спешит помочь сыну. Но в свои 18 лет он, несмотря на тяжелую форму ДЦП, стремится к большей самостоятельности. За Ваню говорит голос из созданной им же компьютерной программы. Проблемы с речью умный десятиклассник уже научился преодолевать с помощью современных технологий. Но быстро набирая буквы на клавиатуре, он с трудом может написать их ручкой на листе бумаге.
Все дело в гиперкинезах — непроизвольных сокращениях мышц. В итоге в паспорте Ивана в графе подпись — прочерк. А на пути к самостоятельности — серьезное препятствие.
Вместе с Иваном мы идем в Пенсионный фонд по его личным делам. В этот раз подпись неожиданно не потребовалась. Но проблемы всё равно возникают при оформлении множества других документов и справок, банковских карт. Везде говорят: «Распишитесь, пожалуйста».
Юлия Бакаидова, мама Ивана: «Он дееспособен, он вас понимает, хорошо слышит. Но просто не может расписаться. Как только получается инвалидность, оформляется доверенность. И дальше все вопросы решаются без него. Иван сам хочет решать свои вопросы».
Для этого Иван предлагает разрешить таким, как он, подписываться отпечатком пальца. Так, кстати, поступает знаменитый английский физик и инвалид Стивен Хокинг. Еще вариант — вернуть советский закон о подписи штампом с факсимиле. Сейчас такой возможностью пользуются только слабовидящие.
Или хотя бы сделать оформление доверенности для лиц с инвалидностью бесплатным. Чтобы реализовать все это он уже собрал под своей петицией в Интернете несколько сотен тысяч подписей, среди которых и автограф петербургского омбудсмена.
Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге: «Мы спросили мнения различных органов исполнительной власти: Минюст, комитет по записям актов гражданского состояния, Нотариальную палату. После того как мы получим их точку зрения, мы сформулируем наши предложения по поправкам в законодательство».
В классе коррекционной школы уже давно занимаются по программам Ивана. И здесь особенно верят в успехи его идей. Иван намерен создать еще не одну программу, но есть и совсем личные планы. В будущем он хотел бы жениться на своей подруге. И вот тут-то возможность самому поставить подпись без мамы кажется ему особенно важной.
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