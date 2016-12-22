Перед Русским музеем выстроилась очередь из желающих увидеть Айвазовского

Первые посетители юбилейной выставки знаменитого мариниста в Петербурге отстояли перед входом в корпус Бенуа. Правда, такого ажиотажа, как в Москве, в Северной столице не наблюдается.
Двери открыли в 13 часов, людей запускали небольшими группами. Уже через час очередь стала значительно меньше. Ожидание на улице занимало всего несколько минут. И это очень удивило гостей города. Например, на выставке полотен Айвазовского в Москве стоять приходилось больше четырех часов.
Особое внимание уделяется документам и фотографиям. Заходящих в корпус Бенуа предупреждают, что снимать экспонаты категорически запрещено. Надо отдать должное терпению петербуржцев: очередь никого не напугала и не заставила изменить планы. Более того, даже случайные прохожие, только увидев информацию на афишах, присоединялись к стоявшим за яркими впечатлениями в этот пасмурный день.
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