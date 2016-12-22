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  • 23.12, 04:06
Перед Русским музеем выстроилась очередь из желающих увидеть Айвазовского. Русский музей, Санкт-Петербург, выставки и музеи, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Перед Русским музеем выстроилась очередь из желающих увидеть Айвазовского

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Перед Русским музеем выстроилась очередь из желающих увидеть Айвазовского

Перед Русским музеем выстроилась очередь из желающих увидеть Айвазовского

    Первые посетители юбилейной выставки знаменитого мариниста в Петербурге отстояли перед входом в корпус Бенуа. Правда, такого ажиотажа, как в Москве, в Северной столице не наблюдается.

    В первый день открытия юбилейной выставки Ивана Айвазовского в Русский музей выстроилась большая очередь. Чтобы попасть в корпус Бенуа в числе первых, ценители творчества знаменитого мариниста начали подходить с утра.

    Двери открыли в 13 часов, людей запускали небольшими группами. Уже через час очередь стала значительно меньше. Ожидание на улице занимало всего несколько минут. И это очень удивило гостей города. Например, на выставке полотен Айвазовского в Москве стоять приходилось больше четырех часов.

    Петербургская экспозиция отличается от недавно отгремевшей в Москве. Выставку «Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения» можно будет посмотреть до 20 марта 2017 года. Там представлены не только 54 полотна из коллекции Русского музея, но и картины из Москвы, Феодосии, Нью-Йорка, Павловска, Царского Села и Петергофа.

    Особое внимание уделяется документам и фотографиям. Заходящих в корпус Бенуа предупреждают, что снимать экспонаты категорически запрещено. Надо отдать должное терпению петербуржцев: очередь никого не напугала и не заставила изменить планы. Более того, даже случайные прохожие, только увидев информацию на афишах, присоединялись к стоявшим за яркими впечатлениями в этот пасмурный день.

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