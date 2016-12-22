Стрит-арт поможет сдать сессию студентам петербургского ИТМО

В Петербурге студенты ИТМО готовятся к сессии и придумывают собственные ритуалы, для того чтобы сдать экзамены успешно.

В университете появилось около 20 плакатов, на которых изображены преподаватели и учащиеся в различных образах. Как рассказали организаторы акции, они пересмотрели работы мастеров стрит-арта и поэтому многие картины напоминают граффити, которые дополнены различными высказываниями: «Сессия. Ем быстро, сплю мало, в Интернете сижу с чувством стыда».В ИТМО не впервые творчески подходят к сдаче экзаменов. В прошлом году преподаватели и студенты появились на плакатах в образе героев из «Звездных войн».