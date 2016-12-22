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  • 23.12, 04:09

Систему «Платон» переведут на новый тариф

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Систему «Платон» переведут на новый тариф

Систему «Платон» переведут на новый тариф

Система «Платон» в 2017 году подорожает в два раза — до 3 рублей 6 копеек с 1 километра. Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Год система «Платон» отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф, заявил сегодня министр транспорта на открытии железнодорожного туннеля в городе Лиски Воронежской области.

Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Сейчас это 1 рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3 рубля 6 копеек. Это нужно сделать в 2017 году. Как — сейчас думаем».

Как отметил сегодня в интервью ТАСС член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен, «это будет не повышение в два раза, а возврат к первоначальным планам».

Сергей Тен, член комитета Госдумы по транспорту и строительству: «Нельзя забывать, что когда вводилась система взимания платы „Платон“, то цена устанавливалась именно в размере 3 рублей 6 копеек».

Средства, собранные в дорожный фонд через систему «Платон», позволят реализовать программы по ремонту и строительству автодорог, отметил парламентарий.

Тариф для большегрузов весом более 12 тонн по системе «Платон» действует с 15 ноября 2015 года. Предполагалось, что с 1 марта 2016 года тариф возрастет до 3 рублей 6 копеек за 1 километр, но и от этого повышения было решено отказаться до осени 2016 года, после чего планировалось вернуться к обсуждению тарифного вопроса.

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