Систему «Платон» переведут на новый тариф

Система «Платон» в 2017 году подорожает в два раза — до 3 рублей 6 копеек с 1 километра. Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Сейчас это 1 рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3 рубля 6 копеек. Это нужно сделать в 2017 году. Как — сейчас думаем».
Как отметил сегодня в интервью ТАСС член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен, «это будет не повышение в два раза, а возврат к первоначальным планам».
Сергей Тен, член комитета Госдумы по транспорту и строительству: «Нельзя забывать, что когда вводилась система взимания платы „Платон“, то цена устанавливалась именно в размере 3 рублей 6 копеек».
Средства, собранные в дорожный фонд через систему «Платон», позволят реализовать программы по ремонту и строительству автодорог, отметил парламентарий.
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