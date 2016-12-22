Суд в Киеве разрешил обыскать администрацию президента РФ

Печерский суд Киева постановил предоставить «возможность временного доступа к вещам и документам» в администрации президента РФ.
Теперь оригинал документа нужен Генпрокуратуре для того, чтобы провести почерковедческую экспертизу принадлежности подписи, сообщает украинское издание «Вести».
В связи с этим суд разрешил украинскому надзорному ведомству поискать документ в доме 23 на улице Ильянка в центре Москвы, где находится администрация президента РФ. Срок действия решения — 30 дней.
При этом суд признал, что украинским силовикам придется обращаться за помощью к «представителям компетентных органов РФ», которым, соответственно, доступ к бумагам в здании администрации тоже разрешен, сообщает РИА Новости.
Отметим, что в конце ноября Виктор Янукович в формате видеоконференции дал показанию киевскому суду по делу о гибели людей на Майдане. Бывший президент Украины заявил, что к трагедии привел заговор олигархов и ультраправых. При этом Янукович подчеркнул, что призывы взяться за оружие прозвучали как раз со стороны лидеров оппозиции.
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