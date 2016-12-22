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  • 23.12, 02:02

Суд в Киеве разрешил обыскать администрацию президента РФ

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Суд в Киеве разрешил обыскать администрацию президента РФ

Суд в Киеве разрешил обыскать администрацию президента РФ

Печерский суд Киева постановил предоставить «возможность временного доступа к вещам и документам» в администрации президента РФ.

В ходе заседания представитель Генпрокуратуры заявил, что 1 марта 2014 года Янукович, «самоустранившись неконституционным способом от полномочий президента Украины и пребывая в неустановленном месте РФ», обратился к президенту России с «просьбой использовать вооруженные силы на территории Украины». При этом отмечает, что об обращениях Януковича на заседаниях Собеза ООН говорил постпред РФ Виталий Чуркин.

Теперь оригинал документа нужен Генпрокуратуре для того, чтобы провести почерковедческую экспертизу принадлежности подписи, сообщает украинское издание «Вести».

В связи с этим суд разрешил украинскому надзорному ведомству поискать документ в доме 23 на улице Ильянка в центре Москвы, где находится администрация президента РФ. Срок действия решения — 30 дней.

При этом суд признал, что украинским силовикам придется обращаться за помощью к «представителям компетентных органов РФ», которым, соответственно, доступ к бумагам в здании администрации тоже разрешен, сообщает РИА Новости.

Отметим, что в конце ноября Виктор Янукович в формате видеоконференции дал показанию киевскому суду по делу о гибели людей на Майдане. Бывший президент Украины заявил, что к трагедии привел заговор олигархов и ультраправых. При этом Янукович подчеркнул, что призывы взяться за оружие прозвучали как раз со стороны лидеров оппозиции.

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